Poema de set versos (Acords)

Em sento estrany en veure el dia que em desperta

Acords Acords
Pep Sala
pep sala carpe diem
pep sala carpe diem
MIm DO MIm DO MIm DO

REEm sento estrany en veure el dia MImque em desperta,
REem sento estrany en veure MImel dia sense llum.
SImEncara no m'aSOLcostumo a no DOsentir el teu REperfum
MImquan el pensament em porta DOprop de tu.

REEm sento estrany en veure el vespre MImquan hi ha boira,
REem sento estrany en veure els MImvespres de tardor.
SImEncara no m'aSOLcostumo a no sentir-MImte prop
quan el fred arriba a casa DOi encén foc,
RE MIm DO RE
REquan el fred arriba a caMImsa i estic sol.

SOLQui pogués MImtenir paraules
DOper poder-te LAmdibuixar
SOLen el poema de MImset versos
DOi poder-te'l LAmrecitar
SOLquan la nit desMImperti l'alba
DOi comenci a LAmclarejar.

SOL MIm DO RE
DO LAm Ai! Ai! Ai! Ai! I comenci a clarejar. Ai! Ai! Ai! Ai!

REEm sento estrany en veure la MImnit sense estrelles,
REem sento estrany en veuMImre la nit sense tu.
SImEncara no m'aSOLcostumo a no sentir-te als meus REllençols
MImla fredor que té l'absència DOdel teu cos
MImi la buidor que deixa en el DOmeu record.

SOLQui pogués MImtenir paraules
DOper poder-te LAmdibuixar
SOLen el poema de MImset versos
DOi poder-te'l LAmrecitar
SOLquan la nit desMImperti l'alba
DOi comenci a LAmclarejar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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