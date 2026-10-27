REEm sento estrany en veure el dia MImque em desperta, REem sento estrany en veure MImel dia sense llum. SImEncara no m'aSOLcostumo a no DOsentir el teu REperfum MImquan el pensament em porta DOprop de tu.
REEm sento estrany en veure el vespre MImquan hi ha boira, REem sento estrany en veure els MImvespres de tardor. SImEncara no m'aSOLcostumo a no sentir-MImte prop quan el fred arriba a casa DOi encén foc, REMImDORE REquan el fred arriba a caMImsa i estic sol.
SOLQui pogués MImtenir paraules DOper poder-te LAmdibuixar SOLen el poema de MImset versos DOi poder-te'l LAmrecitar SOLquan la nit desMImperti l'alba DOi comenci a LAmclarejar.
SOLMImDORE DOLAm Ai! Ai! Ai! Ai! I comenci a clarejar. Ai! Ai! Ai! Ai!
REEm sento estrany en veure la MImnit sense estrelles, REem sento estrany en veuMImre la nit sense tu. SImEncara no m'aSOLcostumo a no sentir-te als meus REllençols MImla fredor que té l'absència DOdel teu cos MImi la buidor que deixa en el DOmeu record.
SOLQui pogués MImtenir paraules DOper poder-te LAmdibuixar SOLen el poema de MImset versos DOi poder-te'l LAmrecitar SOLquan la nit desMImperti l'alba DOi comenci a LAmclarejar.