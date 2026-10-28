Poemes i promeses (Acords)

Ens hem cremat les mans tants cops com ha calgut

Acords Acords
Sau
sau una nit al teatre
sau una nit al teatre
Intro: FA SI♭ DO FA SI♭ DO

FAEns hem creSI♭mat les mans tants FAcops com ha calgut.
FAHem mosseSI♭gat el terra FAsempre que hem caiDOgut.
I si LAmmai en algun DOdia he coFAmès algun erSOLror,
ara LAmtot el que puc DOdir-te FAés que ho sento SOLmolt.

SI♭No hem de mirar enFArera per poDOder sentir-nos bé,
SI♭no hem de mirar enFArera per saDOber tot el que hem fet.

FAAra tinc la SI♭cara creFAmada pel vent.
FATambé tinc els REmteus poemes esSI♭crits a la meva DOpell.
I si un FAdia et fan DOfalta, no paREmteixis, DOjo te'ls guardaSI♭ré. DO
I si un FAdia et fan DOfalta, no pateiREmxis, DOno els oblidaSI♭ré, els porto escrits a la DOpell.
Però saps molt FAbé que REmcal que anem de SI♭pressa, que potDOser no hi som a FAtemps.

FAVam marxar SI♭de casa FAara fa molt temps,
FAvam partir SI♭un dia FAque no feia DOvent.
Les veLAmles no es moDOvien, el mar FAestava quiSOLet,
anàLAmvem a la deriDOva, a l'hoFAritzó no es veia SOLres.
SI♭No hem de mirar enFArera per poDOder sentir-nos bé,
SI♭no hem de mirar enFArera per saDOber tot el que hem fet.
SI♭No hem de mirar enFArera per poDOder sentir-nos bé,
SI♭no hem de mirar enFArera per saDOber tot el que hem fet.

FAI totes SI♭les promeses FAque un dia ens vam fer,
FAsegellades amb la miREmrada d'aquell SI♭que només té DOfe.
Si un FAdia ens fan DOfalta, no paREmteixis, que DOjo les guardaSI♭ré. DO
Si un FAdia et fan DOfalta, no paREmteixis, que no DOles oblidaSI♭ré, les tinc escrites a la DOpell.
Però saps molt FAbé que REmcal que anem de SI♭pressa, que potDOser no hi som a FAtemps.

FAPoSI♭eDOmes SI♭i FApromeSI♭ses. DO SI♭ FA
FAPoSI♭eDOmes SI♭i FApromeSI♭ses DOesSI♭criFAtes a la pell.

SI♭No hem de mirar enFArera per poDOder sentir-nos bé,
SI♭no hem de mirar enFArera per saDOber tot el que hem fet.
SI♭No hem de mirar enFArera per poDOder sentir-nos bé,
SI♭no hem de mirar enFArera per saDOber tot el que hem fet.

FALa tardor ha SI♭arribat, coFAmenço a tenir fred.
FALes hores se'm fan REmcurtes i aquests SI♭temps són molt inDOcerts,
que la FAvida va de DOpressa i REmsento com se DOm'escapa de les SI♭mans. DO
Els poFAemes i proDOmeses que aquell REmdia DOvam segeSI♭llar, mai els oblidaDOré.
Doncs saps molt FAbé que DOcal que anem de SI♭pressa, que potDOser no hi som a FAtemps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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