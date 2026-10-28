Intro:
FA SI♭ DO FA SI♭ DO FAEns hem cre SI♭mat les mans tants FAcops com ha calgut. FAHem mosse SI♭gat el terra FAsempre que hem cai DOgut.
I si
LAmmai en algun DOdia he co FAmès algun er SOLror,
ara
LAmtot el que puc DOdir-te FAés que ho sento SOLmolt. SI♭No hem de mirar en FArera per po DOder sentir-nos bé, SI♭no hem de mirar en FArera per sa DOber tot el que hem fet. FAAra tinc la SI♭cara cre FAmada pel vent. FATambé tinc els REmteus poemes es SI♭crits a la meva DOpell.
I si un
FAdia et fan DOfalta, no pa REmteixis, DOjo te'ls guarda SI♭ré. DO
I si un
FAdia et fan DOfalta, no patei REmxis, DOno els oblida SI♭ré, els porto escrits a la DOpell.
Però saps molt
FAbé que REmcal que anem de SI♭pressa, que pot DOser no hi som a FAtemps. FAVam marxar SI♭de casa FAara fa molt temps, FAvam partir SI♭un dia FAque no feia DOvent.
Les ve
LAmles no es mo DOvien, el mar FAestava qui SOLet,
anà
LAmvem a la deri DOva, a l'ho FAritzó no es veia SOLres. SI♭No hem de mirar en FArera per po DOder sentir-nos bé, SI♭no hem de mirar en FArera per sa DOber tot el que hem fet. SI♭No hem de mirar en FArera per po DOder sentir-nos bé, SI♭no hem de mirar en FArera per sa DOber tot el que hem fet. FAI totes SI♭les promeses FAque un dia ens vam fer, FAsegellades amb la mi REmrada d'aquell SI♭que només té DOfe.
Si un
FAdia ens fan DOfalta, no pa REmteixis, que DOjo les guarda SI♭ré. DO
Si un
FAdia et fan DOfalta, no pa REmteixis, que no DOles oblida SI♭ré, les tinc escrites a la DOpell.
Però saps molt
FAbé que REmcal que anem de SI♭pressa, que pot DOser no hi som a FAtemps. FAPo SI♭e DOmes SI♭i FAprome SI♭ses. DO SI♭ FA FAPo SI♭e DOmes SI♭i FAprome SI♭ses DOes SI♭cri FAtes a la pell. SI♭No hem de mirar en FArera per po DOder sentir-nos bé, SI♭no hem de mirar en FArera per sa DOber tot el que hem fet. SI♭No hem de mirar en FArera per po DOder sentir-nos bé, SI♭no hem de mirar en FArera per sa DOber tot el que hem fet. FALa tardor ha SI♭arribat, co FAmenço a tenir fred. FALes hores se'm fan REmcurtes i aquests SI♭temps són molt in DOcerts,
que la
FAvida va de DOpressa i REmsento com se DOm'escapa de les SI♭mans. DO
Els po
FAemes i pro DOmeses que aquell REmdia DOvam sege SI♭llar, mai els oblida DOré.
Doncs saps molt
FAbé que DOcal que anem de SI♭pressa, que pot DOser no hi som a FAtemps.
I si
ara
I si un
I si un
Però saps molt
Les ve
anà
Si un
Si un
Però saps molt
que la
Els po
Doncs saps molt