MI SOL#m x4
MILa roba SOL#mplegada,
MIl’estació guarSIdada
FA#i el proDO#mtocol
que seMIgueix sempre el SOL#msol.
MIMira a la SOL#mfinestra
MIla vida silSIvestre,
FA#ella DO#ms’asseu
i es MIdescalça amb un SOL#mpeu.
MI SOL#m x2
MIPoesia SOL#mlenta,
MIsi para el vent, es SIventa,
FA#i els ametDO#mllers
MIque fan ombra al seu compàs d’espera.
SIm→I és que fa un LA→dia raMIdiant
que vesSIm→teix aquesta LA→vida consMItant,
que transSIm→forma cada LA→cicle en un MIvers
i el resLApira com si fos de veriREtat.
Ella es recull els caMIbells
amb la calma de REla brisa entre el MIblat,
que bressola la REfreqüència del MItemps
per si REmai vol torMInar.
MI SOL#m x4
MIL’ordre de les SOL#mplantes,
MIterra, pols i SIbranques.
FA#Sent el DO#mperfum
i el diMIbuix de la SOL#mllum.
MII cada dia menjaFA#ria el maSOL#mteix pa,
MIcada dia com FA#l’engruna d’alDO#mgun alSItre.
MIPoesia SOL#mlenta,
MIinfusió de SImenta.
FA#Sempre DO#mllegeix
cada MIlletra com si no fos seva.
SIm→I és que fa un LA→dia raMIdiant
que vesSIm→teix aquesta LA→vida consMItant,
que transSIm→forma cada LA→cicle en un MIvers
i el resLApira com si fos de veriREtat.
Ella es recull els caMIbells
amb la calma de REla brisa entre el MIblat,
que bressola la REfreqüència del MItemps
per si REmai vol torMInar.
SIm→ LA→ MI LA→ MI→ RE
SIm→ LA→ MI RE MI x2
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