SOL SIm
Soc l’exSOLplorador galàctic,
poeta sistemàtic de l’hiSImperespai.
Tinc SOLuna missió clara:
trobar un planeta amb aigua per inSImvestigar.
Vinc SOLdel planeta Esliva.
Tinc papil·les gustatives per SImtot el cos.
Jo he SOLvist cent mil estrelles,
cometes, forats negres… en SImexpansió.
DOUo, REuo! Què SOLdiuen els conSImtrols?
DO→REStop! PaSOLrem tots els SImmotors.
DOAh! REUau! Veig SOLun planeta SImblau
DOamb ferralla orbiREtant.
SOL SIm
DOJa hi REsoc! ASOLterro a poc a SImpoc.
DOHi ha un REsol i SOLquina SImbona olor!
DOTot REverd i amb SOLplantes de coSImlors,
DOés meraveREllós.
M’esSOLtiro una estoneta.
Les proves del planeta poden SImesperar.
Per SOLtots els asteroides,
en cent anys de memòria no he vist SImcel igual.
El SOLvent, el mar, les plantes
em plenen d'esperances i de SImversos nous.
No SOLtornaré a casa:
és massa llarg viatge i no hi tinc SImres millor.
DOConREtrol! Em SOLquedo en aquest SImmón.
DOSeREnyor, abanSOLdono SImla missió.
DOPot REdir que SOLsoc un deserSImtor
DOque ha trobat el seu RElloc.
DOUo, REuo! Em SOLquedo en aquest SImmón.
DOHi ha un REsol i SOLquina SImbona olor!
DOTot REverd i amb SOLplantes de coSImlors,
DOés meraveREllós,
DOés meraveREllós,
DOés meraveREllós. RE#maj7 SOLmaj7
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