DODies fets d'angoixa, FAcarrers plens de DOpor, FAgent sense espeDOrança, REciutats sense SOLcor. DONens petits que DO7creixen MIamb el cor glaLAmçat, FAsón joguines SOLque els grans hem trenDOcat.
Ei! FAPol Petit! ASOLgafa la guiDOtarra cada LAmnit. Surt FAal carrer i SOLcanta una canDOçó. CanFAta ben fort i SOLdigues la veriDOtat sense cap LAmpor. Ei! FAPol Petit, tamSOLbé cantaré DOjo.
Et diran que les guitarres, et diFAran que les canDOçons són noFAmés per diverDOtir-te, que no REhas de buscar SOLraons. DOPerò no deixis que t'enDO7ganyin, qui et diu MIaixò no et vol LAmbé. FACal que surtis SOLa cantar al carDOrer.
Ei! FAPol Petit! ASOLgafa la guiDOtarra cada LAmnit. Surt FAal carrer i SOLcanta una canDOçó. CanFAta ben fort i SOLdigues la veriDOtat sense cap LAmpor. Ei! FAPol Petit, tamSOLbé cantaré DOjo. Ei! FAPol Petit! ASOLgafa la guiDOtarra cada LAmnit. Surt FAal carrer i SOLcanta una canDOçó. CanFAta ben fort i SOLdigues la veriDOtat sense cap LAmpor. Ei! FAPol Petit, tamSOLbé cantaré DOjo.
Pol PeFAtit,SOLPol PeDOtit. LAm Ei! FAPol Petit, tamSOLbé cantaré DOjo.