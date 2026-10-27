Polls (Acords)

Com piquen els…

Acords Acords
Xiula
xiula 5472 m
xiula 5472 m
MIm DO SOL RE
MIm DO SOL LA

Com piquen SOLels…
MImpolls, tu imagina si és fasDOtigós,
com les puces que ataquen al SOLgos,
com un vampir que et xucla la REsang,
i no pots treure'l ni rasMImcant,
i pica pica pica com un mosDOquit,
tinguis el cabell SOLbrut
o el tinguis poSOLlit,
un amiguet que afecMImta
al pobre i al REric, són tan expansius els…

DOpolls, pares i mestres ara
em miren esSOLtrany,
DOperò la veritat és que això
passa cada MImany.
DOVa saltant d'un cap a un
REaltre amb un estil propi dels…

MImpolls, fora del meu DOcap,
ja no us vull suSOLportar,
aquesta picor ja REés història.
I MImquan em torni a penDOtinar,
tots haureu SOLmarxat,
aquest cop meva és REla victòria.

MIm DO SOL RE

MImQue pesats són DOels…

MImpolls, arriben i ja se
m'agafen dels DOpèls,
MImamb les sis potes
com les mosques a la SOLmel.
Ni una gallina no fa tants REous,
dilluns n'hi ha quaDOtre
però n'hi ha cent el diMImjous.
Tots, a l'escola ja n'estan DOfarts,
amb una nota els pares inforSOLmats.
A les farmàcies es freguen les REmans
amb tots els productes que venDOdran.

Una colònia molt pudent i un SOLxampú,
però el tractament més MImdur
és quan la iaia em SOLruixa
amb vinagre o alcoREhol i em guarneix
amb una bossa que ha de maSOLtar els…

MImpolls, fora del meu DOcap,
ja no us vull suSOLportar,
aquesta picor ja REés història.
I MImquan em torni a penDOtinar,
tots haureu SOLmarxat,
aquest cop meva és REla victòria.

DOTantes hores passant-me la pinta,
DOperò hi ha algun poll que fa una finta,
MImi no el cacem ni a la vintena,
la REllémena, llémena, llémena,
DOllença-la, llença-la,
DOmira que estimo tots els animals,
DOperò és que aquests polls són infernals.
MImÉs una plaga, el poll s'amaga, és esquifit!
REXafa'l amb l'ungla i farà un clic
DOi així no sortiran més…

MImpolls, fora del meu DOcap,
ja no us vull suSOLportar,
aquesta picor ja REés història.
I MImquan em torni a penDOtinar,
tots haureu SOLmarxat,
aquest cop meva és REla victòria.

MImMals polls, mals polls, i ara what you gonna DOdo?
I ara what you gonna do quan arriben SOLels polls?
Mals polls, mals polls, i ara REwhat you gonna do?
I MImara what you gonna do quan arriben DOels polls?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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