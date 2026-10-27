Com piquen SOLels… MImpolls, tu imagina si és fasDOtigós, com les puces que ataquen al SOLgos, com un vampir que et xucla la REsang, i no pots treure'l ni rasMImcant, i pica pica pica com un mosDOquit, tinguis el cabell SOLbrut o el tinguis poSOLlit, un amiguet que afecMImta al pobre i al REric, són tan expansius els…
DOpolls, pares i mestres ara em miren esSOLtrany, DOperò la veritat és que això passa cada MImany. DOVa saltant d'un cap a un REaltre amb un estil propi dels…
MImpolls, fora del meu DOcap, ja no us vull suSOLportar, aquesta picor ja REés història. I MImquan em torni a penDOtinar, tots haureu SOLmarxat, aquest cop meva és REla victòria.
MImDOSOLRE
MImQue pesats són DOels…
MImpolls, arriben i ja se m'agafen dels DOpèls, MImamb les sis potes com les mosques a la SOLmel. Ni una gallina no fa tants REous, dilluns n'hi ha quaDOtre però n'hi ha cent el diMImjous. Tots, a l'escola ja n'estan DOfarts, amb una nota els pares inforSOLmats. A les farmàcies es freguen les REmans amb tots els productes que venDOdran.
Una colònia molt pudent i un SOLxampú, però el tractament més MImdur és quan la iaia em SOLruixa amb vinagre o alcoREhol i em guarneix amb una bossa que ha de maSOLtar els…
MImpolls, fora del meu DOcap, ja no us vull suSOLportar, aquesta picor ja REés història. I MImquan em torni a penDOtinar, tots haureu SOLmarxat, aquest cop meva és REla victòria.
DOTantes hores passant-me la pinta, DOperò hi ha algun poll que fa una finta, MImi no el cacem ni a la vintena, la REllémena, llémena, llémena, DOllença-la, llença-la, DOmira que estimo tots els animals, DOperò és que aquests polls són infernals. MImÉs una plaga, el poll s'amaga, és esquifit! REXafa'l amb l'ungla i farà un clic DOi així no sortiran més…
MImpolls, fora del meu DOcap, ja no us vull suSOLportar, aquesta picor ja REés història. I MImquan em torni a penDOtinar, tots haureu SOLmarxat, aquest cop meva és REla victòria.
MImMals polls, mals polls, i ara what you gonna DOdo? I ara what you gonna do quan arriben SOLels polls? Mals polls, mals polls, i ara REwhat you gonna do? I MImara what you gonna do quan arriben DOels polls?