LAA fora hi fa molta fred, els dies ara són més curts i ja MIs’està fent fosc. LADiuen que va néixer un nen, era un dia com avui de fa MIuna pila d’anys. LASi almenys nevés aquesta nit, demà els carrers serien ben blancs, seria MItan bonic!
DO#mEls nens jugant fora els carrers, LAseria com una SIpostal del MIdia de Nadal...
LATothom s’aixeca atordit de dulces i torrons, MIde neules i xampany. Cada any xerrant, plorant, rient, LAcantant, LAcom si fóssim nens petits, a taula ben juntets fins a MImitjanit. LAAquest any hi falta algú, però n’hi ha un de nou que ja MIestà dormint...
DO#mQue no heu escoltat LAles SIcançons de MINadal? REQue no heu vist LAles llums REque SOLil·luminen DOels carrers LAde la nostra ciutat?
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DO#mQue no heu escoltat LAles SIcançons de MINadal? REQue no heu vist LAles llums REque SOLil·luminen DOels carrers LAde la nostra ciutat?