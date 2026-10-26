Por (Acords)

Por de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol
Intro: SOL MIm DO RE x2

SOLPor de parlar, de dir alguna cosa que no et MImpugui agradar,
de deixar anar una altra menDOtida a la teva REmida.

SOLPor de callar, desant les paraules a qualMImsevol calaix,
per no deprimir-te o fer-DOte badallar,
saber què rumies amb aREquella mirada que no sé què m'amaga.

SOLPor de dormir i que en despertar-me tot haMImgi canviat,
sense recordar què ens fa viure plegats DOcom si fóssim estranys,
de sentir la ruREtina rosegant-nos per dintre.

DOEt veig, el SOLsol s'amaga entre els teus caDObells.
Em sents, aiSOLxeques la mirada. En aLAmquell precís instant,
tot és tan DOplàcid i tan clar que em venen REganes de cridar.

Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE
Res no m'esSOL→MIm7panDOta.RE

SOL MIm DO RE x2

SOLPor de la por, de sentir aquest pànic tan subMImtil, tan boig,
de no ser capaç de somDOriure quan dius que m'esREtimes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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