Intro:
SOL MIm DO RE x2 SOLPor de parlar, de dir alguna cosa que no et MImpugui agradar,
de deixar anar una altra men
DOtida a la teva REmida. SOLPor de callar, desant les paraules a qual MImsevol calaix,
per no deprimir-te o fer-
DOte badallar,
saber què rumies amb a
REquella mirada que no sé què m'amaga. SOLPor de dormir i que en despertar-me tot ha MImgi canviat,
sense recordar què ens fa viure plegats
DOcom si fóssim estranys,
de sentir la ru
REtina rosegant-nos per dintre. DOEt veig, el SOLsol s'amaga entre els teus ca DObells.
Em sents, ai
SOLxeques la mirada. En a LAmquell precís instant,
tot és tan
DOplàcid i tan clar que em venen REganes de cridar.
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE
Res no m'es
SOL→ MIm7pan DOta. RE SOL MIm DO RE x2 SOLPor de la por, de sentir aquest pànic tan sub MImtil, tan boig,
de no ser capaç de som
DOriure quan dius que m'es REtimes.
de deixar anar una altra men
per no deprimir-te o fer-
saber què rumies amb a
sense recordar què ens fa viure plegats
de sentir la ru
Em sents, ai
tot és tan
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
Res no m'es
de no ser capaç de som