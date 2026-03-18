La por i la covardia (Acords)

Seguim volent ser lliures algun dia

Brams
L′estat i els LArics tenien la pensada
que els cataDO#mlans canviéssim d'objectiu
per no troREbar-se la propera vegada
amb un dos MImil disset més efectiu.
i que dels SImmals cerquéssim el motiu
no a dins la MIcort sinó a la barriada.

I aprofiLAtant que el monstre surt del cau,
van procuDO#mrant que aquí s′acomodi
una subREseu del front mundial de l'odi
i converMItir la rebel·lió en pau,
tancant aiSImxí aquest darrer episodi
i garanMItint la calma dins palau.

Però LAno podran ni Espanya MIni els cacics
conFA#mvèncer-nos que canviem d'eneREmics.
No ens LAseduirà la por i la MIcovardia
de FA#mbatre el feble, enlloc de l′opresREsor.
SeSImguim volent ser lliures algun REdia,
SImno calmar amb odi la frustraciMIó.

LAMIFA#mRE

Per desmunLAtar el nostre vell afany
de ser uns DO#mmés al pla internacional,
no cal un REtalp on hi ha un capsigrany
dient que no és d′AlMImansa d'on ve el mal
sinó del MarSImroc, Bolívia i Senegal.
Al minisMIteri salten taps de xampany!

Amb un disLAcurs que no té cap trellat
que on hi ha esteDO#mlada, hi penja l′estanquera
i sobreREtot l'obsessiva fal·lera
de fer el milMIhomes en tràngols que ha creat.
Que fàcil SImés combatre una estrangera
en lloc de MIl′Ibex i un poderós estat!

Però LAno podran ni Espanya MIni els cacics
conFA#mvèncer-nos que canviem d'eneREmics.
No ens LAseduirà la por i la MIcovardia
de FA#mbatre el feble, enlloc de l′opresREsor.
SeSImguim volent ser lliures algun REdia,
SImno calmar amb odi la frustraciMIó.

LAMIFA#mRE

Tenir el paLAís com a pertinença
i empastiDO#mfar de merda el rebedor,
veure's caREpaç de dir tu sí, tu no,
plastifiMIcar-se per a salvar l'essència,
o ser un minSImvant reducte en resistència
ens portaMIria de dret a l′extinció.

Però si algú al LAmón pot posseir l′instint
de vèncer DO#ml'odi de pares ignorants,
aquests són REels Països Catalans
que han anat reMIbent sang nova tan sovint
que això els ha fet SImtan resistents i grans.
Així està escrit i s′anirà escrivint.

Però LAno podran ni Espanya MIni els cacics
conFA#mvèncer-nos que canviem d'eneREmics.
No ens LAseduirà la por i la MIcovardia
de FA#mbatre el feble, enlloc de l′opresREsor.
SeSImguim volent ser lliures algun REdia,
SImno calmar amb odi la frustraciMIó.

LAMIFA#mREx2
LA

