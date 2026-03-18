La por i la covardia (Acords)

L′estat i els
LArics tenien la pensada
que els cata
DO#mlans canviéssim d'objectiu
per no tro
REbar-se la propera vegada
amb un dos
MImil disset més efectiu.
i que dels
SImmals cerquéssim el motiu
no a dins la
MIcort sinó a la barriada.
I aprofi
LAtant que el monstre surt del cau,
van procu
DO#mrant que aquí s′acomodi
una sub
REseu del front mundial de l'odi
i conver
MItir la rebel·lió en pau,
tancant ai
SImxí aquest darrer episodi
i garan
MItint la calma dins palau.
Però
LAno podran ni Espanya MIni els cacics
con
FA#mvèncer-nos que canviem d'ene REmics.
No ens
LAseduirà la por i la MIcovardia
de
FA#mbatre el feble, enlloc de l′opres REsor.
Se
SImguim volent ser lliures algun REdia, SImno calmar amb odi la frustraci MIó. LA MI FA#m RE
Per desmun
LAtar el nostre vell afany
de ser uns
DO#mmés al pla internacional,
no cal un
REtalp on hi ha un capsigrany
dient que no és d′Al
MImansa d'on ve el mal
sinó del Mar
SImroc, Bolívia i Senegal.
Al minis
MIteri salten taps de xampany!
Amb un dis
LAcurs que no té cap trellat
que on hi ha este
DO#mlada, hi penja l′estanquera
i sobre
REtot l'obsessiva fal·lera
de fer el mil
MIhomes en tràngols que ha creat.
Que fàcil
SImés combatre una estrangera
en lloc de
MIl′Ibex i un poderós estat!
Però
LAno podran ni Espanya MIni els cacics
con
FA#mvèncer-nos que canviem d'ene REmics.
No ens
LAseduirà la por i la MIcovardia
de
FA#mbatre el feble, enlloc de l′opres REsor.
Se
SImguim volent ser lliures algun REdia, SImno calmar amb odi la frustraci MIó. LA MI FA#m RE
Tenir el pa
LAís com a pertinença
i empasti
DO#mfar de merda el rebedor,
veure's ca
REpaç de dir tu sí, tu no,
plastifi
MIcar-se per a salvar l'essència,
o ser un min
SImvant reducte en resistència
ens porta
MIria de dret a l′extinció.
Però si algú al
LAmón pot posseir l′instint
de vèncer
DO#ml'odi de pares ignorants,
aquests són
REels Països Catalans
que han anat re
MIbent sang nova tan sovint
que això els ha fet
SImtan resistents i grans.
Així està escrit i s′anirà escrivint.
Però
LAno podran ni Espanya MIni els cacics
con
FA#mvèncer-nos que canviem d'ene REmics.
No ens
LAseduirà la por i la MIcovardia
de
FA#mbatre el feble, enlloc de l′opres REsor.
Se
SImguim volent ser lliures algun REdia, SImno calmar amb odi la frustraci MIó. LA MI FA#m REx2 LA
