SOLMe RE/SIfalla un botó de DOadd9s'abric SOLi RE/SIpòsters en quadricromia anunDOadd9cien SOLuns RE/SIdiscos que vaig deixar DOadd9aquí.
SOLDaRE/SIvall ses escales i mir ses meves saDOadd9bates, SOLcarRE/SIrers que davallen i DOadd9plugen SOLamb RE/SIpoca esperança de llunes, que els moixos no surtin enDOadd9cara, SOLque RE/SIdormin davall es teu DOadd9cotxe.
SOLUn RE/SIdia de vespre i de DOadd9son que mires i aplegues sa SOLroba, que RE/SImai no sé on tenc sa DOadd9porta, que REno proliferen ses LAmhores, que REno puc cordar-me s'aMImbric, a un REmón ple de combiLAmnacions, comREbina es meu cel sempre MImgris amb REtots es teus portaaviDOons, RE/SIbadies de peLAmtroliers, exREcuses de mal beveSOLdors.
SOLRE/SIDOadd9 x2
SOLLi RE/SIfalta una capa de DOadd9mel, SOLli RE/SIfalta una banda sonoDOadd9ra SOLa RE/SIaquesta mirada d'oliva i de DOadd9gel.
SOLUn RE/SIdia de sucre i de DOadd9son, vols ser qui per mi ja no SOLplora, vols RE/SIser qui me xerri amb sa DOadd9planta, que REno puc omplir aquestes LAmhores, que REno sé planxar es meu aMImbric, a un REmón ple de combinaLAmcions, comREbina es meu cel sempre MImgris amb REtots es teus portaaDOvions, RE/SIbadies de petroLAmliers, exREcuses de mal beveSOLdors.
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