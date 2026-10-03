Portaavions (Acords)

Que no sé planxar es meu abric

Acords Acords
Antònia Font
SOL RE/SI DOadd9 x2

SOLMe RE/SIfalla un botó de DOadd9s'abric
SOLi RE/SIpòsters en quadricromia anunDOadd9cien
SOLuns RE/SIdiscos que vaig deixar DOadd9aquí.

SOLDaRE/SIvall ses escales i mir ses meves saDOadd9bates,
SOLcarRE/SIrers que davallen i DOadd9plugen
SOLamb RE/SIpoca esperança de llunes, que els moixos no surtin enDOadd9cara,
SOLque RE/SIdormin davall es teu DOadd9cotxe.

SOLUn RE/SIdia de vespre i de DOadd9son
que mires i aplegues sa SOLroba,
que RE/SImai no sé on tenc sa DOadd9porta,
que REno proliferen ses LAmhores,
que REno puc cordar-me s'aMImbric,
a un REmón ple de combiLAmnacions,
comREbina es meu cel sempre MImgris
amb REtots es teus portaaviDOons,
RE/SIbadies de peLAmtroliers,
exREcuses de mal beveSOLdors.

SOL RE/SI DOadd9 x2

SOLLi RE/SIfalta una capa de DOadd9mel,
SOLli RE/SIfalta una banda sonoDOadd9ra
SOLa RE/SIaquesta mirada d'oliva i de DOadd9gel.

SOLUn RE/SIdia de sucre i de DOadd9son,
vols ser qui per mi ja no SOLplora,
vols RE/SIser qui me xerri amb sa DOadd9planta,
que REno puc omplir aquestes LAmhores,
que REno sé planxar es meu aMImbric,
a un REmón ple de combinaLAmcions,
comREbina es meu cel sempre MImgris
amb REtots es teus portaaDOvions,
RE/SIbadies de petroLAmliers,
exREcuses de mal beveSOLdors.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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