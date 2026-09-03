A les portes del paradís (Acords)

Entre nosaltres mai no va passar res

Acords Acords
La Ludwig Band
LAElla RE7era tLAot el que veia per MI7mi.
LAMare RE7meva, LAcom us ho podria MI7dir?
LAEra la LA7primavera qREue arribava per RE7fi
LAi feia crMI7éixer REles flors del MImeu jarLAdí.

MIEscolta'm nomLAés un momentRE.
T'esMItic parlant molt sincLAeramenREt.
I encaMIra que sé LAque no em creuràs,
jo t'ho REvull eMIxplicar iguLAalment.

RE MI

MIEntre nosaltres mai no LAva passar resRE.
MISom amics LAi res mésRE.
I sMIi mai ens tLAornem a trobar,
tornaREré a pensMIar el matLAeix.

RE MI

MIPerò tot es va anar fREent tan gros.
Ai, mare de déu, si LAho hagués entès.
Si m’haguessiu dit: “AFA#quí ja som dos
i no tenim cap LA#mganes MIde ser tLAres.”

RE MI

LAEva, RE7Eva, a lLAes portes del pMI7aradís.
LADeixa'm RE7veure LAel que amagueu aquí MI7dins.
LASedueLA7ix-me, REomple dues copes de RE7vi
i en tLAota la tMI7erra no hi hauRErà un home mMIés feliLAç.

LA RE MI x3

MIPerò tot es va anar fREent tan gros.
Ai, mare de déu, si LAho hagués entès.
Si m’haguessiu dit: “AFA#quí ja som dos
i no tenim cap LA#mganes MIde ser tLAres.”

RE MI

MIPerò us juro que
LAella eRE7ra tLAot el que veia perMI7 mi.
LAMeravRE7ella, LAcom us ho podria dMI7ir?
LAEra la LA7primavera REque arribava perRE7 fi
i FAfeia crMI7éixer leREs flors del MImeu jardí,
REflors del MImeu jardí,
REflors del MImeu jarLAdí.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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