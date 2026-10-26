La mar ens duu la REmfosca, coSOLàguls de la LAmnit. És tan greiREmxosa que s’enSOLganxen tots els LAmdits. Aquest aiguarREmdent SOLés un peLAmrill. Plorem per REmfora, però riSOLem per LAmdins.
Amb la ambaixaREmdora de SOLbona volunLAmtat, obrim les REmportes, SOLl’alba no té LAmpanys, cruixim les REmdents, SOLpiquem de LAmmans, anem a l’aREmplec de Sant SOLSebastiLAmà.
EsperaREmrem a SOLl’ombra d’un seLAmmàfor. De cop els REmulls se’ns SOLomplen de diaLAmmants. Farem voREmlar teuSOLlades i piLAmanos a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat, a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat.
LAmREmSOLLAm x4
Et despulles sense REmpressa i et SOLtornes mineLAmral. Em costa troREmbar-te perquè SOLno tinc llum de LAmfar. Vaig de romeREmria a SOLveure si ho veig LAmclar. Et pesREmcaré amb l’encesa i l’art.
LAmEsperaREmrem a SOLl’ombra d’un seLAmmàfor. De cop els REmulls se’ns SOLomplen de diaLAmmants. Farem voREmlar teuSOLlades i piLAmanos a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat, a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat, a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat, a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat.