Portlligat (Acords)

La mar ens duu la fosca, coàguls de la nit

Acords Acords
Sidonie
sidonie el regreso de abba
sidonie el regreso de abba
LAm REm SOL LAm x8

La mar ens duu la REmfosca, coSOLàguls de la LAmnit.
És tan greiREmxosa que s’enSOLganxen tots els LAmdits.
Aquest aiguarREmdent SOLés un peLAmrill.
Plorem per REmfora, però riSOLem per LAmdins.

Amb la ambaixaREmdora de SOLbona volunLAmtat,
obrim les REmportes, SOLl’alba no té LAmpanys,
cruixim les REmdents, SOLpiquem de LAmmans,
anem a l’aREmplec de Sant SOLSebastiLAmà.

EsperaREmrem a SOLl’ombra d’un seLAmmàfor.
De cop els REmulls se’ns SOLomplen de diaLAmmants.
Farem voREmlar teuSOLlades i piLAmanos
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat,
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat.

LAm REm SOL LAm x4

Et despulles sense REmpressa i et SOLtornes mineLAmral.
Em costa troREmbar-te perquè SOLno tinc llum de LAmfar.
Vaig de romeREmria a SOLveure si ho veig LAmclar.
Et pesREmcaré amb l’encesa i l’art.

LAmEsperaREmrem a SOLl’ombra d’un seLAmmàfor.
De cop els REmulls se’ns SOLomplen de diaLAmmants.
Farem voREmlar teuSOLlades i piLAmanos
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat,
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat,
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat,
a l'arriREmbar a SOLPortlliLAmgat.

REm SOL LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi