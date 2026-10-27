Posa amor on no hi ha amor (Acords)

Posa amor on no hi ha amor i hi trobaràs amor

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
FA#mPosa aREmor on no hi ha aLAmor i REhi trobaràs amor. LA

Estic MIfet de tot allò que amago entre les SImombres,
de nusos que s’encallen a la FA#mgola,
paraules que no he dit, que m’he guarMIdat.

I estic fet de tots els privilegis que arSImrossego,
de les contradiccions amb les que FA#mbrego,
herència dominant del patriarMIcat.

FA#mPosa aREmor on no hi ha aLAmor i hi REtrobaràs amor. LA
FA#mPosa aREmor on no hi ha aLAmor i REhi trobaràs amor. LA

Estic MIfet de cada decisió que jo he SImpres,
de cada error i també dels enFA#mcerts,
és quan m’he equivocat quan més he aMIprès.

Compromès a revisar-me sempre que algú SImvegi
que no actuo amb honestedat i FA#mperdi
la brúixola que apunta a la MIbondat.

FA#m RE LA RE LA MI

Estic FA#mfet d’aquelles tardes REllargues jugant a futbolLApal,

de torrades a MIl’estufa dels meus avis,
REde la neu al Torreneules i les nits de Sant LAJoan,
llançant al foc MItot l’innecessari.

FA#mDel dia que, tornant de REl’institut, la pèrdua m’esperaLAva,
tocar aquell últim vals per despedir la meva REmare,
lliçó de vida, dolor sense ferida, LA
i per dins un MInen callat que crida.

FA#mLes primeres veREgades, autoestima en recessiLAó,
cors trencats, no encaixar en el seu paREtró.

DesLAprès Cuba, descoMIbrint qui era jo,
i els LAprimers grups de música, MItocant sense pressió.

FA#mI vaig guanyar un somni, REi vaig perdre un germà,
LAno sabíem al principi que tindria un preu tan REalt,
a vegades allò que més desitges LA
pot esdevenir MIuna arma de doble tall.

FA#mPosa aREmor on no hi ha aLAmor i hi REtrobaràs amor. LA
FA#mPosa aREmor on no hi ha aLAmor i hi REtrobaràs amor. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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