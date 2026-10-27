SOLSempre intenSItant destaDOcar, SOLsempre intentant SIser la més DOguai, SOLsempre intentant SIser la més DOpopu del pati, la més SOLguapa i la SIque té més DOlikes.
SOLSempre guanyant SIels jocs floDOrals, tenint un SOLnòvio dos SIcursos més DOgran, SOLsempre anant vesSItida la DOmés elegant, dient les coSOLses més inSIteressants. DO
Però daMImvant del mirall, tot això REs'esvaeix. Mai no en DOtens prou, sempre DOmvols més.
Però daMImvant del mirall, tot això REs'esvaeix i tu ja DOsaps el que has DOmde fer.
SOLPosa't guapa de revista, SIben cuqueta i ben guarnida, DOque seràs, d'aquí ben poc, DOmals ullets de tot el món, SOLuna estrella de renom. SIEt coneixerà tothom, DOperò la fama no és cap joc, DOmvas canviant fins que de cop…
SOLBarcelona, SOLeres la nostra gran ciutat, SIi mira en què t'han transformat. DOTu sempre jugant amb foc SOLi cremant-te a poc a poc. DOmPerò la fama no és cap joc, SOLvas canviant fins que de cop…