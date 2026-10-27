Posat guapa (Acords)

Sempre intentant destacar

Acords Acords
Svetlana
SOLSempre intenSItant destaDOcar,
SOLsempre intentant SIser la més DOguai,
SOLsempre intentant SIser la més DOpopu del pati,
la més SOLguapa i la SIque té més DOlikes.

SOLSempre guanyant SIels jocs floDOrals,
tenint un SOLnòvio dos SIcursos més DOgran,
SOLsempre anant vesSItida la DOmés elegant,
dient les coSOLses més inSIteressants. DO

Però daMImvant del mirall,
tot això REs'esvaeix.
Mai no en DOtens prou,
sempre DOmvols més.

Però daMImvant del mirall,
tot això REs'esvaeix
i tu ja DOsaps
el que has DOmde fer.

SOLPosa't guapa de revista,
SIben cuqueta i ben guarnida,
DOque seràs, d'aquí ben poc,
DOmals ullets de tot el món,
SOLuna estrella de renom.
SIEt coneixerà tothom,
DOperò la fama no és cap joc,
DOmvas canviant fins que de cop…

SOLBarcelona,
SOLeres la nostra gran ciutat,
SIi mira en què t'han transformat.
DOTu sempre jugant amb foc
SOLi cremant-te a poc a poc.
DOmPerò la fama no és cap joc,
SOLvas canviant fins que de cop…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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