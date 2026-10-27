Potser ja és l'hora (Acords)

Vam despertar un dia tots sols

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
LAVam despertar un dia tots REsols.
LANo era esREtrany, no era MInou.
LAPortàvem temps arracoREnats,
LAamb un discurs REvell i gasMItat.

REMai et vaig noLAtar
com la culpa DO#mse't menjava REviu,
fent, a poc a LApoc,
que el pes de l'esDO#mquena fos més REgros.

LACansats de buscar pels carRErers,
LAa la REcara de la MIgent,
LAproves de culpabiliREtat
LAquan ja REt'he perdonat fa MItemps...

REMai et vaig noLAtar
com la culpa DO#mse't menjava REviu,
fent, a poc a LApoc,
que el pes de l'esDO#mquena fos més REgros.

LAI no és pas fàcil REfer-les callar LAles veus que cridant REcriden deMImà.
LAI potser és l'hora de REperdonar aLAquesta història REplena d'enMIganys.
LAI potser REés l'hoLAra de perREdoMInar,
LAi potser REés l'hoLAra de perREdoMInar,
LAi potREser LAés REl’hoMIra...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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