Potser vindré (Acords)

El verí és dolç, passa com l'aigua

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Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
RE SOL RE7 SOL x2

REEl verí és SOLdolç, RE7passa com SOLl'aigua.
RENo és que em convingui, SOLperò RE7una mica més el SOLmata.
RENo puc dir no, la SOLtempRE7tació és SOLmolt gran,
REi saps molt bé com SOLfer-RE7me entrar al SOLteu ball.

DOI si ho demanes, jo vinMImdré
REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA
DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé",
REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DO SI7

RE SOL RE7 SOL x2

RELa sang em SOLbull, RE7el món s'aSOLpaga.
REVull penedir-me'n, SOLpeRE7rò de moment m'enSOLcanta.
RENo puc deixar SOLde RE7donar-te la SOLraó,
REho has demostrat SOLen reRE7petides ocaSOLsions.

DOI si ho demanes, jo vinMImdré
REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA
DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé",
REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DO SI7

RETot el que tu em dones em MImcrema
SOLi em consumeix a poc a LAmpoc.
REÉs massa bo, és massa perMImfecte
SOLper no cremar-se en aquest LAmfoc,
amb tu, amb REtu.

RE MIm SOL RE LAm x2

I per DOtu, jo vinREdré.
DOSi m'ho demanes, jo vinMImdré
REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA
DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé",
REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DO SI7

RE SOL RE7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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