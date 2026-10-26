RE SOL RE7 SOL x2



RE El verí és SOL dolç, RE7 passa com SOL l'aigua.

RE No és que em convingui, SOL però RE7 una mica més el SOL mata.

RE No puc dir no, la SOL temp RE7 tació és SOL molt gran,

RE i saps molt bé com SOL fer- RE7 me entrar al SOL teu ball.



DO I si ho demanes, jo vin MIm dré

RE i apartaré l'escepti SOL cisme LA

DO i tu em diràs: "tot ‘nirà MIm bé",

RE jo mai més ho posaré en SOL dub LA te. DO SI7



RE SOL RE7 SOL x2



RE La sang em SOL bull, RE7 el món s'a SOL paga.

RE Vull penedir-me'n, SOL pe RE7 rò de moment m'en SOL canta.

RE No puc deixar SOL de RE7 donar-te la SOL raó,

RE ho has demostrat SOL en re RE7 petides oca SOL sions.



DO I si ho demanes, jo vin MIm dré

RE i apartaré l'escepti SOL cisme LA

DO i tu em diràs: "tot ‘nirà MIm bé",

RE jo mai més ho posaré en SOL dub LA te. DO SI7



RE Tot el que tu em dones em MIm crema

SOL i em consumeix a poc a LAm poc.

RE És massa bo, és massa per MIm fecte

SOL per no cremar-se en aquest LAm foc,

amb tu, amb RE tu.



RE MIm SOL RE LAm x2



I per DO tu, jo vin RE dré.

DO Si m'ho demanes, jo vin MIm dré

RE i apartaré l'escepti SOL cisme LA

DO i tu em diràs: "tot ‘nirà MIm bé",

RE jo mai més ho posaré en SOL dub LA te. DO SI7



RE SOL RE7 SOL