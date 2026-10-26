REEl verí és SOLdolç, RE7passa com SOLl'aigua. RENo és que em convingui, SOLperò RE7una mica més el SOLmata. RENo puc dir no, la SOLtempRE7tació és SOLmolt gran, REi saps molt bé com SOLfer-RE7me entrar al SOLteu ball.
DOI si ho demanes, jo vinMImdré REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé", REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DOSI7
RESOLRE7SOL x2
RELa sang em SOLbull, RE7el món s'aSOLpaga. REVull penedir-me'n, SOLpeRE7rò de moment m'enSOLcanta. RENo puc deixar SOLde RE7donar-te la SOLraó, REho has demostrat SOLen reRE7petides ocaSOLsions.
DOI si ho demanes, jo vinMImdré REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé", REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DOSI7
RETot el que tu em dones em MImcrema SOLi em consumeix a poc a LAmpoc. REÉs massa bo, és massa perMImfecte SOLper no cremar-se en aquest LAmfoc, amb tu, amb REtu.
REMImSOLRELAm x2
I per DOtu, jo vinREdré. DOSi m'ho demanes, jo vinMImdré REi apartaré l'esceptiSOLcisme LA DOi tu em diràs: "tot ‘nirà MImbé", REjo mai més ho posaré en SOLdubLAte. DOSI7