Va LApassant el llarg hivern, carFA#mnaval deixem enSIrera, i es coFA#mmença a respirar l'esperada primaveMIra, que ens emLApaita i esperona amb SIun pessic de vida, la FA#mfal·lera de la Pasqua, tot i MIque no som de missa.
FA#mRetrobem els aDO#mmics que ara són de REfora viMIla, FA#mon bastons i DO#mcascavells ens REmarcaran la meMIlodia, i FA#mvestits amb espardenyes de set veREtes i l'armiMIlla, FA#mpicarem l'uDO#mllet a les mosses amb reixeREtes i faldiMIlles.
LAI cantem! Cantem com si MIens hi anés la vida! I FA#mballem! Ballem fins que les REcames ens fan figa! LAL'energia d'una MIfesta de la vida. REPower to the barMIretina!
LASIFA#mMI LASIFA#mMI
REAl meu poble hi ha un sopar poc oficiSIal de caramelles, birracrucis i cantates amb PasMIsió, també un LAdia on les masies obseSImquien amb la coca i la misFA#mtela l'onada multicoMIlor.
FA#mI a la nit alDO#mcem tots junts les veus al RECant del MIPoble, FA#mfent la pinya DO#mals human towers mentre s'alREcen els casMItells.
I al FA#mmatí la galejada de traREbucs ens fa obrir els ulls dins d'aquesMIta meravella. Beneïdes caramelles!
LAI cantem! Cantem com si MIens hi anés la vida! I FA#mballem! Ballem fins que les REcames ens fan figa! LAL'energia d'una MIfesta de la vida. REPower to the barMIretina!