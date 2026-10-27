Power to the barretina (Acords)

Va passant el llarg hivern

Acords Acords
Strombers
strombers tavernaris
strombers tavernaris
LA SI FA#m MI
LA SI FA#m MI

Va LApassant el llarg hivern,
carFA#mnaval deixem enSIrera,
i es coFA#mmença a respirar
l'esperada primaveMIra,
que ens emLApaita i esperona
amb SIun pessic de vida,
la FA#mfal·lera de la Pasqua,
tot i MIque no som de missa.

FA#mRetrobem els aDO#mmics que ara són
de REfora viMIla,
FA#mon bastons i DO#mcascavells
ens REmarcaran la meMIlodia,
i FA#mvestits amb espardenyes
de set veREtes i l'armiMIlla,
FA#mpicarem l'uDO#mllet a les mosses
amb reixeREtes i faldiMIlles.

LAI cantem! Cantem com si
MIens hi anés la vida!
I FA#mballem! Ballem fins que
les REcames ens fan figa!
LAL'energia d'una MIfesta de la vida.
REPower to the barMIretina!

LA SI FA#m MI
LA SI FA#m MI

REAl meu poble hi ha un sopar
poc oficiSIal de caramelles,
birracrucis i cantates amb PasMIsió,
també un LAdia on les masies obseSImquien
amb la coca i la misFA#mtela
l'onada multicoMIlor.

FA#mI a la nit alDO#mcem tots junts
les veus al RECant del MIPoble,
FA#mfent la pinya DO#mals human towers
mentre s'alREcen els casMItells.

I al FA#mmatí la galejada de
traREbucs ens fa obrir els ulls
dins d'aquesMIta meravella. Beneïdes caramelles!

LAI cantem! Cantem com si
MIens hi anés la vida!
I FA#mballem! Ballem fins que
les REcames ens fan figa!
LAL'energia d'una MIfesta de la vida.
REPower to the barMIretina!

LA SI FA#m MI
LA SI FA#m MI

REPower to the barMIretina!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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