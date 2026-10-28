Un
SIdia vaig anar amb un periodista
que em va
SIdir que era molt jove, molt guapa, molt artista:
"quina
MIveu tan fina i què bé que toqueu, per ser SIties".
Un
SIdia vaig amb un productor molt bo
que em va
SIdir que el que jo feia cada cop era millor,
però va
MItreure'm la guitarra de les putes mans, per ser SIties. DO#mSe te'n va la mi FA#rada DO#ma les tetes i no FA#a la cara. DO#mNo faré saltets, no riu FA#ré a càmera. SITinc més pèls al cony que tu a la calba. MIJoder! Pavo, quin FA#fàstic! MIAra en sèrio, quin FA#puto fàstic! SINo estàs entenent res, MIno estàs entenent res, FA#no estàs entenent res, no estàs entenent res.
Un
SIdia vaig anar amb un programador
que em va
SIdir que no encaixava, que aquest any encara no,
però des
MIprés em dónes invis per venir al teu festival, per ser SIties.
Un
SIdia vaig parlar amb el bla, bla, bla, bla, bla
que em va
SIdir que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
però em va
MIfer tant pal, m'estava fent tant pal, t'escopi SIria. DO#mSe te'n va la mi FA#rada DO#ma les tetes i no FA#a la cara. DO#mNo faré saltets, no riu FA#ré a càmera. SITinc més pèls al cony que tu a la calba. MIJoder! Pavo, quin FA#fàstic! MIAra en sèrio, quin FA#puto fàstic! SINo estàs entenent res, MIno estàs entenent res, FA#no estàs entenent res, no estàs entenent res. SI"Qui són Al·lèrgiques al Pol·len, qui em contesta?" "Són sis noies excessivament joves". SI"La del grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí perquè són joves, això ho tenen". SI"Vols dir també que sembleu més joves del que sou?" SI"Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això". SI"Sis noies. Eh? Doncs parla'ns del teu paper com a productora". "Aquestes sis amigues del barri de Gràcia". SI"No teniu pèls a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada". SI"Aneu amb la bandera de girlband?" "Et deies Maria, no?" "Éreu com una mena de girlband". "Què mones!" SI"I vosaltres particularment sobre aquest tema teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent? SII més amb el fet de ser dones, no?" "Dieu no, no i no." "Sí". SI"Podem desenvolupar-ho una mica perquè els nostres oients es facin una idea SIde què vol dir "estem fins al cony"?" SI"Hi ha moltes boyband, però tots els programadors els hi mengen el cul als mateixos tios". SI"Han venido a soltar el discursito feminista". "A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband SIi també tenim una girlband que, en aquest cas, són les Al·lèrgiques al Pol·len".
que em va
"quina
Un
que em va
però va
Un
que em va
però des
Un
que em va
però em va