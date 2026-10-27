REmLA→SI♭LA REmNo em ve de gust miSI♭rar aparadors del sisREmtema LA→SI♭LA REmni comprar baSI♭rat ni escoltar REmsermons. LA→SI♭LA REmNo vaig a celebrar SI♭cap victòria estranREmgera. LA→SI♭LA REmNo em ve de gust SI♭cantar les mateixes REmcançons. LA→SI♭LA
FAPreferiria el teu LAcos. Preferiria el teu REmcos. SI♭FALA
REmNo vaig a condemSI♭nar el pèndol que osREmcil·la SI♭ REminexorableSI♭ment del teu gest al REmmeu foc. SI♭ REmMillor que un tast amarg de biSI♭lis televisiva, abans que al fals REmdesig, SI♭
Preferiria el teu FAcos. Preferiria el teu LAcos. Preferiria el teu REmcos. Preferiria el teu SI♭cos. Preferiria el teu FAcos, abans que al fals deLAsig. PrefeririLAa!
REmSI♭FALA REm Homes i dones objecte que anhelen un SI♭món de subjectes passius preocupats per FAl'escorça, preocupats per l'escorça LAnomés. I si toca fugir, REmfugiré d'aquest món, cridaré com un SI♭boig que només trobe força, refugi FAi caliu als teus braços, dorLAmint sobre els teus pits. REmPrefeririSI♭a. REmSI♭FALA
Preferiria el teu FAcos. Preferiria el teu LAcos. Preferiria el teu REmcos. Preferiria el teu SI♭cos. Preferiria el teu FAcos, abans que al fals deLAsig. PrefeririLAa!
REmHomes i dones objecte que anhelen un SI♭món FAde subjectes passius preocupats per l'escorça, preocupats per l'escorça LAnomés. REmFugiré d'aquest món, cridaré com un SI♭boig FAque només trobe força, refugi i caliu als teus braços, dormint sobre els LAteus pits. REmPrefeririSI♭a. REmLA→SI♭LA RE