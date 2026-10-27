Preferiria (Acords)

No em ve de gust mirar aparadors del sistema

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
REm LA→ SI♭ LA
REmNo em ve de gust miSI♭rar aparadors del sisREmtema LA→ SI♭ LA
REmni comprar baSI♭rat ni escoltar REmsermons. LA→ SI♭ LA
REmNo vaig a celebrar SI♭cap victòria estranREmgera. LA→ SI♭ LA
REmNo em ve de gust SI♭cantar les mateixes REmcançons. LA→ SI♭ LA

FAPreferiria el teu LAcos.
Preferiria el teu REmcos. SI♭ FA LA

REmNo vaig a condemSI♭nar el pèndol que osREmcil·la SI♭
REminexorableSI♭ment del teu gest al REmmeu foc. SI♭
REmMillor que un tast amarg de biSI♭lis televisiva,
abans que al fals REmdesig, SI♭

Preferiria el teu FAcos.
Preferiria el teu LAcos.
Preferiria el teu REmcos.
Preferiria el teu SI♭cos.
Preferiria el teu FAcos, abans que al fals deLAsig.
PrefeririLAa!

REm SI♭ FA LA
REm
Homes i dones objecte que anhelen un SI♭món
de subjectes passius preocupats per FAl'escorça,
preocupats per l'escorça LAnomés. I si toca fugir,
REmfugiré d'aquest món, cridaré com un SI♭boig
que només trobe força, refugi FAi caliu
als teus braços, dorLAmint sobre els teus pits.
REmPrefeririSI♭a.
REm SI♭ FA LA

Preferiria el teu FAcos.
Preferiria el teu LAcos.
Preferiria el teu REmcos.
Preferiria el teu SI♭cos.
Preferiria el teu FAcos, abans que al fals deLAsig.
PrefeririLAa!

REmHomes i dones objecte que anhelen un SI♭món
FAde subjectes passius preocupats per l'escorça,
preocupats per l'escorça LAnomés.
REmFugiré d'aquest món, cridaré com un SI♭boig
FAque només trobe força, refugi i caliu
als teus braços, dormint sobre els LAteus pits.
REmPrefeririSI♭a.
REm LA→ SI♭ LA
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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