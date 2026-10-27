Un dia somií que era una abe
LAmlla
i,
MIpapallonejant per l'hort LAmdel cel,
ana
MIva d'una estrella a una LAmaltra estrella,
a
MIvolves d'or collint la LAmdolça mel.
Anava del clavell a la vidal
LAmba,
de
MIl'herba de la creu als LAmromanins,
il·
MIluminats per la claror LAmde l'alba
que
MIno han vista jamai nos LAmtres matins.
Ací
SOLem somreia una gentil REponcella FAque, esbadellant-se, es convertia en MIflor,
en
SOLflor del paradís, sempre REnovella,
que
FAfeia cada dia nova o MIlor. SOLD'un misteri volava a altre REmisteri,
d'u
FAna amor robadora a un altra amor; MI
com
SOLun pit se m'obria l'he REmisferi,
dei
FAxant-me beure en lo MIdiví tresor.
Vo
SOLla que vola de la rosa al RElliri,
de
FAflor en flor seguia jo el ver MIger,
del nèctar regalat fent lo
LAmcaptiri
en
MItre càntics i música i pla LAmer. SOLFer-ne volia una rosada bres REca,
per
FAdir “Preneu-ne” a mos a MImics del món;
“preneu-ne un rajolí, d'eixa
LAmmel fresca
de
MIl'alt verger on mes delí LAmcies són”.
Mes.
SOLAi! Mes. Ai! Quan a plaer REbrescava,
cai
FAgut sobre la terra em des MIpertí,
i, en comptes de la bresca
LAmque us baixava, MIsols trobo les cançons que LAmveus aquí.
i,
ana
a
Anava del clavell a la vidal
de
il·
que
Ací
en
que
d'u
com
dei
Vo
de
del nèctar regalat fent lo
en
per
“preneu-ne un rajolí, d'eixa
de
Mes.
cai
i, en comptes de la bresca