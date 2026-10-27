Preludi (Acords)

Un dia somií que era una abella

Acords Acords
Roger Mas
Un dia somií que era una abeLAmlla
i, MIpapallonejant per l'hort LAmdel cel,
anaMIva d'una estrella a una LAmaltra estrella,
a MIvolves d'or collint la LAmdolça mel.

Anava del clavell a la vidalLAmba,
de MIl'herba de la creu als LAmromanins,
il·MIluminats per la claror LAmde l'alba
que MIno han vista jamai nosLAmtres matins.

Ací SOLem somreia una gentil REponcella
FAque, esbadellant-se, es convertia en MIflor,
en SOLflor del paradís, sempre REnovella,
que FAfeia cada dia nova oMIlor.

SOLD'un misteri volava a altre REmisteri,
d'uFAna amor robadora a un altra amor; MI
com SOLun pit se m'obria l'heREmisferi,
deiFAxant-me beure en lo MIdiví tresor.

VoSOLla que vola de la rosa al RElliri,
de FAflor en flor seguia jo el verMIger,
del nèctar regalat fent lo LAmcaptiri
enMItre càntics i música i plaLAmer.

SOLFer-ne volia una rosada bresREca,
per FAdir “Preneu-ne” a mos aMImics del món;
“preneu-ne un rajolí, d'eixa LAmmel fresca
de MIl'alt verger on mes delíLAmcies són”.

Mes. SOLAi! Mes. Ai! Quan a plaer REbrescava,
caiFAgut sobre la terra em desMIpertí,
i, en comptes de la bresca LAmque us baixava,
MIsols trobo les cançons que LAmveus aquí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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