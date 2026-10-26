FA#mCom si et cremés MIfoc a dins les LAvenes en una DO#m→nit d’hiMI→vern FA#mglaçat. Tu tens la MIcalma i les LAarmes per DO#m→llançar-te a MI→l’últim SImvals quan la vida et mira als MIulls desafiant.
FA#mPren el moLAment, REfes que duMIri per sempre. FA#mOmple'm de LAllum, REfes que valMIgui la pena. FA#mHo portes a la LAsang REvalenta MIi animal. FA#mPren el moLAment, REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.
FA#mREFA#mREDO x2
FA#mCom omplir els pulMImons de mil temLApestes en un esDO#m→tiu sec i MI→asfiFA#mxiant, ets una esMIpurna en la teLAnebra, la veu que DO#m→inspirarà MI→els meus SImcants quan la vida em miri als MIulls desafiant.
FA#mPren el moLAment, REfes que duMIri per sempre. FA#mOmple'm de LAllum, REfes que valMIgui la pena. FA#mHo portes a la LAsang REvalenta MIi animal. FA#mPren el moLAment, REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.
FA#mREFA#mREDO x2
FA#mEts el crit LAfort i clar, REun impuls MIendavant. FA#mEts l'instint LAesmolat, REl'infinit MIa les mans. FA#mEts el crit LAfort i clar, REun impuls MIendavant. FA#mEts l'instint LAesmolat, REl'infinit MIa les mans.
FA#mPren el moLAment, REfes que duMIri per sempre. FA#mOmple'm de LAllum, REfes que valMIgui la pena. FA#mHo portes a la LAsang REvalenta MIi animal. FA#mPren el moLAment, REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.