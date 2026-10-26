Pren el moment (Acords)

Com si et cremés foc a dins les venes

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
FA#m RE DO
FA#m RE FA#m RE

FA#mCom si et cremés MIfoc a dins les LAvenes
en una DO#m→nit d’hiMI→vern FA#mglaçat.
Tu tens la MIcalma i les LAarmes
per DO#m→llançar-te a MI→l’últim SImvals
quan la vida et mira als MIulls desafiant.

FA#mPren el moLAment,
REfes que duMIri per sempre.
FA#mOmple'm de LAllum,
REfes que valMIgui la pena.
FA#mHo portes a la LAsang
REvalenta MIi animal.
FA#mPren el moLAment,
REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.

FA#m RE FA#m RE DO x2

FA#mCom omplir els pulMImons de mil temLApestes
en un esDO#m→tiu sec i MI→asfiFA#mxiant,
ets una esMIpurna en la teLAnebra,
la veu que DO#m→inspirarà MI→els meus SImcants
quan la vida em miri als MIulls desafiant.

FA#mPren el moLAment,
REfes que duMIri per sempre.
FA#mOmple'm de LAllum,
REfes que valMIgui la pena.
FA#mHo portes a la LAsang
REvalenta MIi animal.
FA#mPren el moLAment,
REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.

FA#m RE FA#m RE DO x2

FA#mEts el crit LAfort i clar,
REun impuls MIendavant.
FA#mEts l'instint LAesmolat,
REl'infinit MIa les mans.
FA#mEts el crit LAfort i clar,
REun impuls MIendavant.
FA#mEts l'instint LAesmolat,
REl'infinit MIa les mans.

FA#mPren el moLAment,
REfes que duMIri per sempre.
FA#mOmple'm de LAllum,
REfes que valMIgui la pena.
FA#mHo portes a la LAsang
REvalenta MIi animal.
FA#mPren el moLAment,
REpodem trobar un racó MIentre el mar i el cel.

FA#m RE FA#m RE DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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