RESe t'ha fet LAtard, REvas cap a LAcasa. REÉs negra LAnit, gaireSIm7bé mai veus el MI7sol. REEl nen ja LAdorm, REla dona LAplanxa. REDeses les LAclaus i li SIm7fas quatre peMI7tons.
I parREleu de les coses peLAtites i ella REmai et pregunta com LAva la feina, i s'aREdorm i sembla aquella LAnina d'un diSIm7lluns de fa tants MI7anys.
REA l'endeLAmà, REet lleves LAd'hora, REfas un caLAfè sense SIm7fer gaire soMI7roll. RETreus la caLAmisa REi està taLAcada. RELa vols renLAtar, però és de SIm7sang i costa MI7molt.
I a la REfeina els companys et somLAriuen, i a la REcel·la t'espera alLAgú que dorm, i els geREmecs no són més que ruLAtina, i al carSIm7rer no et sent ninMI7gú. I ell s'esREpanta quan veu que t'aLApropes, i el reREllotge diu que són un LAquart de nou, i tots REdos sabeu el que ara LAtoca, i es fa SIm7tard i el sol es MI7pon.
I renREmaj7tant els plats, senMIse voler, t'has troDO#m7bat un got trenREcat, i reREmaj7culls els vidres MIabans que algú DO#m7pugui prendre REmal. I renREmaj7tant els plats, senMIse voler, t'has troDO#m7bat un got trenREcat, i reREmaj7culls els vidres MIabans que algú DO#m7pugui prendre REmal. I renREmaj7tant els plats, senMIse voler, t'has troDO#m7bat un got trenREcat, i reREmaj7culls els vidres MIabans que algú DO#m7pugui prendre REmal. I renREmaj7tant els plats, senMIse voler, t'has troDO#m7bat un got trenREcat, i reREmaj7culls els vidres MIabans que… DO#m7RE