LAmPreFAsoner d'un país
MI7que LAmpinta sobre el mapa
l'heFAxàgon ensuat
MI7d'uLAmna sang que fou roja,
pres SOLd'aLAmquest país soc,
REmpres SOLd'aLAmquest país soc.
PreFAsoner d'un poble
MI7on LAmel burgès tossut
ha FAbarrat cada porta
MI7soLAmbre la ràdio oberta,
pres SOLd'aLAmquest país soc,
REmpres SOLd'aLAmquest país soc.
PreFAsoner del meu ésser
MI7porLAmtant una revolta
com FAel fre d'un cavall
MI7remuLAmgant la sang seca,
pres SOLd'aLAmquest país soc,
REmpres SOLd'aLAmquest país soc.
Si oFAbro la finestra
MI7als LAmmurs de la consueta,
serà FAsols per un deure
MI7que LAmel meu passat ressenya.
Una FAagra flor de dubte
MI7dins LAmla carn se m'arrela
i aFAquesta por podrida
MI7de LAmla nostra impotència.
Pres SOLd'aLAmquest país soc,
REmpres SOLd'aLAmquest país soc.
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