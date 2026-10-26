MImA dins meu hi ha un presoner, SIm→tancat amb pany i DOclau. MImFèrries cadenes, les RE→raons que el tenen SImpres.
MImEsgarrapen el seu cos, noSIm→drits amb aigua i DOpa. MImJa ningú no pensa en ell de tant RE→temps que fa que SImhi és.
DOAtrapat dins un recREtangle de murs SIquasi transpaMIm→LArents, DOcondemnat a ser immuREtable, mentre LAtot al seu volREtant va canSIviant. Tan sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà. MImQueda't amb mi, queda't amb mi", però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu: MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà" i estavella els seus FA#mmots fent una esSItrella al teu daMImvant.
MImS'il·lumina el presoner a SIm→dins del seu foDOrat MImcada vegada que a prop RE→seu et veu pasSImsar.
MImPosa els dits allà on ets tu, soSIm→mia en un deDOmà MImsense cadenes ni grillons RE→que apretin SImtant.
DOPerò és la pell d'aquell qui us REparla, mur de SIsingular MImpresó, LA DOque assassina a cop d'esREpasa la reLAmor que va soREnant com un SIplany que sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà. MImQueda't amb mi, queda't amb mi", però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu: MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà" i estavella els seus FA#mmots fent una esSItrella al teu daMImvant.
DOÉssers amb dues LAmcares DOpoblen el seu penLAmsament. DOParts d'un text indesxiLAmfrable, però que és REmeu, és SImeu.
MImREDOMImRELA MImRELADOSI
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà. MImQueda't amb mi, queda't amb mi", però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu: MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà" i estavella els seus FA#mmots fent una esSItrella al teu daMImvant. MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà. MImQueda't amb mi, queda't amb mi", però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu: MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi, queda't amb mi RE→fins deDOmà" i estavella els seus FA#mmots fent una esSItrella al teu daMImvant.