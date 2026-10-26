Presoner (Acords)

A dins meu hi ha un presoner

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto objectiu la lluna
lax n busto objectiu la lluna
MIm

MImA dins meu hi ha un presoner,
SIm→tancat amb pany i DOclau.
MImFèrries cadenes,
les RE→raons que el tenen SImpres.

MImEsgarrapen el seu cos,
noSIm→drits amb aigua i DOpa.
MImJa ningú no pensa en ell
de tant RE→temps que fa que SImhi és.

DOAtrapat dins un recREtangle
de murs SIquasi transpaMIm→LArents,
DOcondemnat a ser immuREtable,
mentre LAtot al seu volREtant
va canSIviant. Tan sols diu:

MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà.
MImQueda't amb mi, queda't amb mi",
però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà"
i estavella els seus FA#mmots
fent una esSItrella al teu daMImvant.

MImS'il·lumina el presoner
a SIm→dins del seu foDOrat
MImcada vegada
que a prop RE→seu et veu pasSImsar.

MImPosa els dits allà on ets tu,
soSIm→mia en un deDO
MImsense cadenes
ni grillons RE→que apretin SImtant.

DOPerò és la pell d'aquell qui us REparla,
mur de SIsingular MImpresó, LA
DOque assassina a cop d'esREpasa
la reLAmor que va soREnant
com un SIplany que sols diu:

MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà.
MImQueda't amb mi, queda't amb mi",
però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà"
i estavella els seus FA#mmots
fent una esSItrella al teu daMImvant.

DOÉssers amb dues LAmcares
DOpoblen el seu penLAmsament.
DOParts d'un text indesxiLAmfrable,
però que és REmeu, és SImeu.

MIm RE DO MIm RE LA
MIm RE LA DO SI

MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà.
MImQueda't amb mi, queda't amb mi",
però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà"
i estavella els seus FA#mmots
fent una esSItrella al teu daMImvant.
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà.
MImQueda't amb mi, queda't amb mi",
però ningú no el RE→sent parLAlar. Tan sols diu:
MIm"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi RE→fins deDOmà"
i estavella els seus FA#mmots
fent una esSItrella al teu daMImvant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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