Previsions d'acostament (Acords)

Des del sostre del terrat

Acords Acords
Blaumut
SOL REsus2→ LA SOL

Des del sostre del REsus2→terrat,
diLA/DO#minut aixeca el SOLcap,
telescopis i un perREsus2→fecte
càlLA/DO#cul de les hoSOLres.

Previsions d'acosREsus2→tament
d'un LA/DO#cometa sense SOLvent.
Ell espera tan REsus2→pacient
la línia LA/DO#recta dels seus DOulls,
plouen MImdeciREsus2mals DO
que MIms'enceREnen.

I LAma la nit, a dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí,
traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi,
on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil
de parREtícules cremades d'un LAmdeREsig. SOL

Des del sostre del REsus2→terrat,
LA/DO#diminuta la ciuSOLtat,
diagrames per REsus2→pensar
LA/DO#com pot caçar una estreSOLlla.

I fer llarg aREsus2→quell moment,
tan LA/DO#fugaç com el preSOLsent,
tan brillant com el REsus2→secret
més ben LA/DO#guardat del profesDOsor.
Plouen MImdeciREsus2mals DO
mentre MImcau REla LAmnit.

A dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí,
traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi,
on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil
de parREtícules cremades d'un FAdeREsig.

SOLOoh! RE/FA#Ooh!MImOoh! REOoh!
DOConstel·laLAmcions de sols i SOLtrons
(que RE/FA#fan interMImferències a una REcapsa de cartró)
DOi amb uns miLAmralls ben situREats
(una espiral centrífuga, un principi d'aLAmtracció).

A dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí,
traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi,
on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil
de parREtícules cremades d'un DOdeREsig.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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