Des del sostre del REsus2→terrat, diLA/DO#minut aixeca el SOLcap, telescopis i un perREsus2→fecte càlLA/DO#cul de les hoSOLres.
Previsions d'acosREsus2→tament d'un LA/DO#cometa sense SOLvent. Ell espera tan REsus2→pacient la línia LA/DO#recta dels seus DOulls, plouen MImdeciREsus2mals DO que MIms'enceREnen.
I LAma la nit, a dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí, traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi, on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil de parREtícules cremades d'un LAmdeREsig. SOL
Des del sostre del REsus2→terrat, LA/DO#diminuta la ciuSOLtat, diagrames per REsus2→pensar LA/DO#com pot caçar una estreSOLlla.
I fer llarg aREsus2→quell moment, tan LA/DO#fugaç com el preSOLsent, tan brillant com el REsus2→secret més ben LA/DO#guardat del profesDOsor. Plouen MImdeciREsus2mals DO mentre MImcau REla LAmnit.
A dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí, traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi, on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil de parREtícules cremades d'un FAdeREsig.
SOLOoh! RE/FA#Ooh!MImOoh! REOoh! DOConstel·laLAmcions de sols i SOLtrons (que RE/FA#fan interMImferències a una REcapsa de cartró) DOi amb uns miLAmralls ben situREats (una espiral centrífuga, un principi d'aLAmtracció).
A dos-DOcents cinquanta mil kilòmeMImtres d'aquí, traSOLvessant altres indrets per venir amb LAmmi, on la DOmúsica dels núvols deixa MImveure el fil de parREtícules cremades d'un DOdeREsig.