MImNo pots dormir, tens mal SOLhumor. Com bull la sang si el cor és DObuit? Imaginar és diSIvertit? No SI7sé! MImL'egocentrisme t'ha exSOLplotat, notes que perds tranDOquil·litat, que una tormenta hi ha al teu SI→SI7cos.
SOLTorLAmnarem a esDOcoltar la priREmavera baix la pell, SOLels LAmcolors que ens DOenvolten, REla pluja ens sorprèn. SOLEls LAmcolors que ens DOenvolten, REl'olor que es desprèn. SOLHa LAmentrat tothom, DOl'arc de Sant MarREtí s'ha obert avui: SOLtot LAmpren vida, DOtot respira, REtot es mou, ballem! SOLTot LAmpren vida, tot DOcanvia, tot REes mou al vent, correm!
MImEsREtàs DOdins fent voltes MImmarejat, la siREtuació passa DOper les teues mans. Una SOLil·luREsió et reDOdecoMImrarà, prem els REpunys, SI→SI7saltem!
MImUn dia vaig SOLcreure que es podia DOcreure i ara, quan em SIcreSI7ue, creue per tornar. MImEntre prop i SOLlluny hi ha moltes disDOtàncies per SIxaSI7far.
MImI una SOLflor que pinta un REpaiDOsatge diu que el MImsol SOLl'aREjudaDOva a dibuixar.
Entre MImombres, més boira i SImamb un poc de vent, corre DOlliure el fred, aREtrapa el que quedarà. RatMImllaràs, SImsaltaràs, trencaràs tot el DOgel de REl'hivern. MImCreixeràs quatre SOLpams, no t'hauràs aREdonat.