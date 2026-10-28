Intro:
DOm SOLm LA♭ SI♭
Ara ja és hora de llan
DOmçar-me, has d’escoltar-me,
que m’atrapa l’ansie
SOLmtat de no deixar d’imaginar-te.
Deli
LA♭ri, desastre, no sé llegir entre les línies dels missatges
quan tu parles de no
DOmsaltres. Què amagues? Què et guardes?
Perquè hi ha
SOLmdies que ho tinc clar i d’altres que puc esperar-me. LA♭On puc trobar-te? No sé on mirar-te. No controle el meu desig.
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca, LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no tor
SI♭car-me,
tornar a
DOmcomençar…
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no sa
LA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborro
SI♭nar-me, DOm tornar a començar, tornar a començar. DOm SOLm LA♭ SI♭
La llum encesa per mi
DOmrar-nos, sincronitzar-nos, per estimar-nos… SOLmEi! Que no hem vingut aquí a ratllar-nos! LA♭Menta fresca, intensa, lenta, entra, la teva llengua s’alimenta. DOmRevifa l’incendi que hi ha dins de mi.
No és fà
SOLmcil sortir d’esta selva banyada.
Mos
LA♭sega’m els llavis, segueix el camí.
No
LA♭hi ha marxa enrere, fluïm!
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca, LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no tor
SI♭car-me,
tornar a
DOmcomençar…
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no sa
LA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborro
SI♭nar-me, DOm tornar a començar, tornar a començar. SOLm LA♭ SI♭ LA♭Mullar, saciar, frenar, parlar, tornar a començar, LA♭calfar, sacsar, suar, banyar, volar, foll…
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca, LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no tor
SI♭car-me,
tornar a
DOmcomençar…
Que jo volia devo
DOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua
SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no sa
LA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborro
SI♭nar-me, DOm tornar a començar, tornar a començar. DOmQue jo volia devorar-te, tastar-te, SOLmque jo volia devorar-te. LA♭Que jo volia devorar-te, tastar-te, SI♭que jo volia devorar-te! SI♭Que jo volia devorar-te!
Ara ja és hora de llan
que m’atrapa l’ansie
Deli
quan tu parles de no
Perquè hi ha
Que jo volia devo
alliberar la teua
sacsar el llit, suar i no tor
tornar a
Que jo volia devo
alliberar la teua
banyar-me en els teus dits i no sa
sentir-te bombejar i aborro
La llum encesa per mi
No és fà
Mos
No
Que jo volia devo
alliberar la teua
sacsar el llit, suar i no tor
tornar a
Que jo volia devo
alliberar la teua
banyar-me en els teus dits i no sa
sentir-te bombejar i aborro
Que jo volia devo
alliberar la teua
sacsar el llit, suar i no tor
tornar a
Que jo volia devo
alliberar la teua
banyar-me en els teus dits i no sa
sentir-te bombejar i aborro