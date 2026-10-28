Primera conjugació (Acords)

Ara ja és hora de llançar-me, has d’escoltar-me

Acords Acords
La Fúmiga
la fumiga espremedors
la fumiga espremedors
Intro: DOm SOLm LA♭ SI♭

Ara ja és hora de llanDOmçar-me, has d’escoltar-me,
que m’atrapa l’ansieSOLmtat de no deixar d’imaginar-te.
DeliLA♭ri, desastre, no sé llegir entre les línies dels missatges
quan tu parles de noDOmsaltres. Què amagues? Què et guardes?
Perquè hi ha SOLmdies que ho tinc clar i d’altres que puc esperar-me.
LA♭On puc trobar-te? No sé on mirar-te. No controle el meu desig.

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no torSI♭car-me,
tornar a DOmcomençar…

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no saLA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborroSI♭nar-me,
DOm tornar a començar, tornar a començar.

DOm SOLm LA♭ SI♭

La llum encesa per miDOmrar-nos, sincronitzar-nos, per estimar-nos…
SOLmEi! Que no hem vingut aquí a ratllar-nos!
LA♭Menta fresca, intensa, lenta, entra, la teva llengua s’alimenta.
DOmRevifa l’incendi que hi ha dins de mi.
No és fàSOLmcil sortir d’esta selva banyada.
MosLA♭sega’m els llavis, segueix el camí.
No LA♭hi ha marxa enrere, fluïm!

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no torSI♭car-me,
tornar a DOmcomençar…

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no saLA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborroSI♭nar-me,
DOm tornar a començar, tornar a començar.

SOLm LA♭ SI♭

LA♭Mullar, saciar, frenar, parlar, tornar a començar,
LA♭calfar, sacsar, suar, banyar, volar, foll…

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
LA♭calfar l’ambient, frenar, accelerar-te,
sacsar el llit, suar i no torSI♭car-me,
tornar a DOmcomençar…

Que jo volia devoDOmrar-te, tastar-te,
alliberar la teua SOLmboca,
banyar-me en els teus dits i no saLA♭ciar-me,
sentir-te bombejar i aborroSI♭nar-me,
DOm tornar a començar, tornar a començar.

DOmQue jo volia devorar-te, tastar-te,
SOLmque jo volia devorar-te.
LA♭Que jo volia devorar-te, tastar-te,
SI♭que jo volia devorar-te!
SI♭Que jo volia devorar-te!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi