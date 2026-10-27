CanSIm7sada tota la LAnit i atraSIm7pada, sense poder sorLAtir, sense poder soSIm7miar. I es queda penRE→MIsant i es posa a ploLArar.
I passaven les hoSImres, sola i a les fosques, REllàgrimes perduMIdes. Oh! Princesa de la nit. LATots els reis t'adoren, SImt'envolten de joies, REperò aquestes no MIbrillen quan estàs plorant al llit.
Oh! SIm7Guapa, et pintes els LAulls, la roba ajusSIm7tada. Ohhh! PrinREceMIsa, LAprinSIm7→REcesa. MILA
I es queSIm7da penREsantMIi es posa a ploLArar.
I passaven les hoSImres, sola i a les fosques, REllàgrimes perduMIdes. Oh! Princesa de la nit. LATots els reis t'adoren, SImt'envolten de joies, REperò aquestes no MIbrillen quan estàs plorant al llit.
Oh! SIm7Guapa, et pintes els LAulls, la roba ajusSIm7tada. Ohhh! PrinREceMI→LAsa,SIm7prinREceMI→LAsa, SIm7prinREceMIsa. LA