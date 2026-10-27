Princesa (Acords)

Cansada tota la nit i atrapada

Acords Acords
Teràpia de Shock
Acords per a guitarra d'Escapa't amb mi, de Teràpia de Shock
Acords per a guitarra d'Escapa't amb mi, de Teràpia de Shock
LA

CanSIm7sada tota la LAnit i atraSIm7pada,
sense poder sorLAtir, sense poder soSIm7miar.
I es queda penRE→MIsant i es posa a ploLArar.

I passaven les hoSImres, sola i a les fosques,
REllàgrimes perduMIdes. Oh! Princesa de la nit.
LATots els reis t'adoren, SImt'envolten de joies,
REperò aquestes no MIbrillen quan estàs plorant al llit.

Oh! SIm7Guapa, et pintes els LAulls, la roba ajusSIm7tada. Ohhh!
PrinREceMIsa, LAprinSIm7→REcesa. MI LA

I es queSIm7da penREsantMIi es posa a ploLArar.

I passaven les hoSImres, sola i a les fosques,
REllàgrimes perduMIdes. Oh! Princesa de la nit.
LATots els reis t'adoren, SImt'envolten de joies,
REperò aquestes no MIbrillen quan estàs plorant al llit.

Oh! SIm7Guapa, et pintes els LAulls, la roba ajusSIm7tada. Ohhh!
PrinREceMI→LAsa,SIm7prinREceMI→LAsa, SIm7prinREceMIsa. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi