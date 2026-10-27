La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE#m LA#m x2 RE#mSovint m’enfado amb el teu LA#mmón, RE#mpetit, tancat, humit i sense re LA#mtorn. RE#mSí, m’entristeix el teu LA#mmón. SIJo que soc princesa de co FA#lors,
jo que em cap
DO#busso fins al RE#m→ LA#mfons. RE#mSí, m’he perdut a l’ho LA#mritzó. RE#mSí, he vist l’albada LA#mplorar. RE#mAquí i enllà, com un cargol sen LA#mse mar. SIHe sentit tants cops el teu FA#crit
donant
DO#voltes sobre el meu RE#mpit. SIJo que soc princesa de co FA#lors,
jo que em cap
DO#busso fins al RE#m→ LA#m→ RE#m→ LA#mfons. SI FA# DO# LA#m→ FA# SI FA# DO# RE#m LA#m RE#mSovint m’enfado amb el teu LA#mmón, RE#mpetit, tancat, humit i sense re LA#mtorn. RE#mSí, m’entristeix el teu LA#mmón. SIJo que soc princesa de co FA#lors,
jo que em cap
DO#busso fins al RE#mfons. SIHe sentit tants cops el teu FA#crit
donant
DO#voltes sobre el meu RE#mpit. SI FA# DO# LA#m→ FA# SI FA# DO# RE#m LA#m
jo que em cap
donant
jo que em cap
jo que em cap
donant