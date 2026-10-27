Princesa de colors (Acords)

Sovint m’enfado amb el teu món

Acords Acords
Joana Serrat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE#m LA#m x2

RE#mSovint m’enfado amb el teu LA#mmón,
RE#mpetit, tancat, humit i sense reLA#mtorn.
RE#mSí, m’entristeix el teu LA#mmón.

SIJo que soc princesa de coFA#lors,
jo que em capDO#busso fins al RE#m→LA#mfons.

RE#mSí, m’he perdut a l’hoLA#mritzó.
RE#mSí, he vist l’albada LA#mplorar.
RE#mAquí i enllà, com un cargol senLA#mse mar.

SIHe sentit tants cops el teu FA#crit
donant DO#voltes sobre el meu RE#mpit.
SIJo que soc princesa de coFA#lors,
jo que em capDO#busso fins al RE#m→LA#m→RE#m→LA#mfons.

SI FA# DO# LA#m→ FA#
SI FA# DO# RE#m LA#m

RE#mSovint m’enfado amb el teu LA#mmón,
RE#mpetit, tancat, humit i sense reLA#mtorn.
RE#mSí, m’entristeix el teu LA#mmón.

SIJo que soc princesa de coFA#lors,
jo que em capDO#busso fins al RE#mfons.
SIHe sentit tants cops el teu FA#crit
donant DO#voltes sobre el meu RE#mpit.

SI FA# DO# LA#m→ FA#
SI FA# DO# RE#m LA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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