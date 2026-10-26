Profilàctic (Acords)

Estava a la discoteca

Acords Acords
Els Pets
els pets els pets
els pets els pets
DO FA
DO FA
DO SOL FA DO

DOEstava a la discoteca,
DOem van venir moltes ganes de pixar.
Vaig aFAnar cap al lavabo,
amb prou feines m'ho podia aDOguantar.
Quan me SOLl'estava eixugant,
davant FAmeu me la vaig troDObar.

Semblava una màquina de xiDOclets,
una SOLmiqueta especial.
Quan hi FAvaig fotre les peles,
mai diríeu què em va caure a les DOmans.
Una SOLcapseta quadrada,
plenes de FAgomes de coDOlor carn.

I deia: profilàcLA#tic DO LA#
DOdinsLA#delDOplàsLA#tic,
proFAfiRE#làcFAtic RE#
no DOem LA#fa DOfàsLA#tic,
peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL

DO FA DO
FA DO
SOL FA DO SOL
Li vaig enDOsenyar a ma mare,
i em va foDOtre la cara com un nyap.
Li vaig FAensenyar al meu pare,
i el molt puta se'l volia queDOdar.
Li vaig enSOLsenyar a l'àvia,
i em va FAdir que no n'havia vist DOmai cap.

Quan esDOtava resignat
a no saDOber-ne la utilitat,
vaig troFAbar-me la veïna,
que per cert DOestà per sucar-hi pa,
i em va SOLdir que a casa seva
a les fosFAques m'ho podria enDOsenyar.

El que és un LA#profiDOlàctic LA#
DOdinsLA#delDOplàsLA#tic,
proFAfiRE#làcFAtic RE#
no DOem LA#fa DOfàsLA#tic,
peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL

DO FA DO
SOL FA DO
FA DO
SOL FA DO SOL

DOProfiLA#làcDOtic LA#
DOdinsLA#delDOplàsLA#tic,
proFAfiRE#làcFAtic RE#
no DOem LA#fa DOfàsLA#tic,
peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL

El que és DOun LA#profiDOlàctic LA#
DOdinsLA#delDOplàsLA#tic,
proFAfiRE#làcFAtic RE#
no DOem LA#fa DOfàsLA#tic,
peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà?
PeSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà?
PeSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà?

FA SOL
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi