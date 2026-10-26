DOEstava a la discoteca, DOem van venir moltes ganes de pixar. Vaig aFAnar cap al lavabo, amb prou feines m'ho podia aDOguantar. Quan me SOLl'estava eixugant, davant FAmeu me la vaig troDObar.
Semblava una màquina de xiDOclets, una SOLmiqueta especial. Quan hi FAvaig fotre les peles, mai diríeu què em va caure a les DOmans. Una SOLcapseta quadrada, plenes de FAgomes de coDOlor carn.
I deia: profilàcLA#tic DOLA# DOdinsLA#delDOplàsLA#tic, proFAfiRE#làcFAtic RE# no DOem LA#fa DOfàsLA#tic, peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL
DOFADO FADO SOLFADOSOL Li vaig enDOsenyar a ma mare, i em va foDOtre la cara com un nyap. Li vaig FAensenyar al meu pare, i el molt puta se'l volia queDOdar. Li vaig enSOLsenyar a l'àvia, i em va FAdir que no n'havia vist DOmai cap.
Quan esDOtava resignat a no saDOber-ne la utilitat, vaig troFAbar-me la veïna, que per cert DOestà per sucar-hi pa, i em va SOLdir que a casa seva a les fosFAques m'ho podria enDOsenyar.
El que és un LA#profiDOlàctic LA# DOdinsLA#delDOplàsLA#tic, proFAfiRE#làcFAtic RE# no DOem LA#fa DOfàsLA#tic, peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL
DOFADO SOLFADO FADO SOLFADOSOL
DOProfiLA#làcDOtic LA# DOdinsLA#delDOplàsLA#tic, proFAfiRE#làcFAtic RE# no DOem LA#fa DOfàsLA#tic, peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? SOL
El que és DOun LA#profiDOlàctic LA# DOdinsLA#delDOplàsLA#tic, proFAfiRE#làcFAtic RE# no DOem LA#fa DOfàsLA#tic, peSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? PeSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà? PeSOLrò em pregunto FAperquè serviDOrà?