SOLmCom un lliri de platja FAvinc net i polit, SOLmla perruca planxada i FAel dentat lluent. SOLmJa el voldrien FAtenir molts un cos DOcom el meu.
SOLmDuc a la cartera FAun bitllet de cent, SOLmdues fotos grogues i FAun paper que diu: SOLmAquest FAnoi progressa DOadequadament.
LAmObserveu els gossos, MImsi en REsón de senyors, LAmque es graten MIml'orella amb FAles potes posteriors. LAmBípedes inútils, MImmilions de REmicos cabuts, LAmcaminem erectes, MImperò ens FAenterren ajaguts.
LAmEls anys passen llestos MImi a les REpostres som on som, LAmjo, fins MImm'he cansat FAde progressar, LAmi creix MImla sospita que REdevia existir LAmun camí MImmés curt per FAvenir aquí.
SOLmCom un lliri de platja FAvinc net i polit, SOLmla perruca planxada i FAel dentat lluent. SOLmJa el voldrien FAtenir molts un cos DOcom el meu.
SOLmNomés una cosa FAdiu mon testament, SOLmfeu-ne fer una làpida FAque digui així: SOLmAquest FAnoi progressa DOadequadament.