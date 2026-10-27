Progresso adequadament (Acords)

Sí, confirmo rotundament que soc cada cop menys

Acords Acords
Maio
maio des dels marges
maio des dels marges
LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys
estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se.
FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón,
FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.

De FA#mquatre vegades que et MImiro una em caLAces,
no FA#mguanyes, no perdo, no MIsumo, no resto,
somLArius i jo et pesco amb els MIdits.
No FA#mpronosticàvem maMItisos de glòLAria,
i aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.

Estem FA#mtrobant-li el punt a aMIquesta recepLAta.
Per FA#msort i desgràcia, aMInem aprenent-ne
a LAbase de prova i erMIror.
I FA#mbrindo amb les cures i em MIbeso amb els LAdubtes,
que aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.

LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys
estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se.
FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón,
FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.

FA#m MI LA RE x3
FA#m MI LA

A FA#mdies patino, reMIllisco i et taLAco.
M'esFA#mquitxes tu, d'altres reMItirem les cartes.
Si ens LAseparem, ara és miMIllor.
No FA#msempre és fàMIcil la siLAnergia,
però aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.

GuareiFA#mxo la força si oMIbro la finesLAtra,
iFA#mgual quan estimo, amb compMIte amb la calma,
vull LAprocurar no trencar MIres.
I FA#mfer la barreja d'intenMIsa incerLAtesa,
que aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.

LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys
estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se.
FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón,
FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.

FA#m MI LA RE x4

FA#mElla ho fa MIfàcil per fer-ho boLAnic,
ella fa REmàgia per sota el melic,
FA#mella m'abraMIça l'esquena i somLAric,
sense eRElla em sé viure el lloc on estic.

FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón,
FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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