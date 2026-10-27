LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se. FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón, FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.
De FA#mquatre vegades que et MImiro una em caLAces, no FA#mguanyes, no perdo, no MIsumo, no resto, somLArius i jo et pesco amb els MIdits. No FA#mpronosticàvem maMItisos de glòLAria, i aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.
Estem FA#mtrobant-li el punt a aMIquesta recepLAta. Per FA#msort i desgràcia, aMInem aprenent-ne a LAbase de prova i erMIror. I FA#mbrindo amb les cures i em MIbeso amb els LAdubtes, que aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.
LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se. FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón, FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.
FA#mMILARE x3 FA#mMILA
A FA#mdies patino, reMIllisco i et taLAco. M'esFA#mquitxes tu, d'altres reMItirem les cartes. Si ens LAseparem, ara és miMIllor. No FA#msempre és fàMIcil la siLAnergia, però aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.
GuareiFA#mxo la força si oMIbro la finesLAtra, iFA#mgual quan estimo, amb compMIte amb la calma, vull LAprocurar no trencar MIres. I FA#mfer la barreja d'intenMIsa incerLAtesa, que aREvui ho hem torLAnat a fer boMInic.
LASí, conREfirmo rotundaLAment que soc cada REcop menys estaLAble, proREgresso adequadaLAment si parlo d'aMIprendre a estimar-se. FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón, FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.
FA#mMILARE x4
FA#mElla ho fa MIfàcil per fer-ho boLAnic, ella fa REmàgia per sota el melic, FA#mella m'abraMIça l'esquena i somLAric, sense eRElla em sé viure el lloc on estic.
FA#mI xerMIrem fins que LAarreglem el REmón, FA#mi xerMIrem del REque farem tu i jo.