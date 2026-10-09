Et prometo (Acords)

Que tot el que faci, ho faré per nosaltres

Acords Acords
Ivan Herzog
FA LAm SIm LA# FA DO LA# x2

Et FAprometo que tot el que DOfaci, ho faré per noREmsaltres, DO
que si el que LA#necessites és esforç, m'hi REmdeixaré la DOpell. DOsus4 DO
Que si no REmentenem què ens LAm7passa,
si ens LA#perdem i no sabem què FAfer,
pasSOLm7sarem per sobre dels problemes i així n'aprenDOdrem.

Et FAprometo fer-te l'esmorDOzar vuit dies per setREmmana. DO
et LA#prometo un petó de bon dia i cent FAde bona nit. DO DOsus4 DO
Que tremoREmlaré com el primer LAm7dia, i quan LA#parli m'entrebancaFAré,
però que enSOLm7cara que no se m'entengui,
sempre et promeDOtré.

Que vola-volaFArem sobre la DOpor,
camina-minaREmrem donant l'esLA#quena a la tempesFAta,
i mai DOmés estarem LA#sols,
que balla-baFAllarem amb els reLAmcords,
i mira-miREmrarem com passa el DOtemps,
i seguim LA#sent el que avui som, LA#msent el que volem tu i FAjo.

SOLm FA LA#
FA LA#

Et FAprometo un vint-i-tres d'aDObril on mai t'hi faltin REmroses. DO
On la LA#novel·la que tothom deSOLm7mana l'hem escrit tu i DOjo. DOsus4 DO
Que tothom saREmbrà de la nostra hisLAm7tòria,
i sentirem que LA#l’hem escrit per FAells,
seSOLm7rem l'enveja dels amants que no s'estimen DObé.

Que vola-volaFArem sobre la DOpor,
camina-minaREmrem donant l'esquena a LA#la tempesFAta,
i mai DOmés estarem sols, LA#
que balla-ballaFArem amb els reDOcords,
i mira-miREmrarem com passa el DOtemps,
i seguim LA#sent el que avui LA#msom, sent el que volem tu i FAjo.

Que vola-volaFArem sobre la DOpor,
camina-minaREmrem donant l'esLA#quena a la temFApesta,
i mai DOmés estarem LA#sols,
que balla-baFAllarem amb els reDOcords,
i mira-miraREmrem com passa el DOtemps,
i seguim LA#sent el que avui som, sent el que voLA#mlem.

Et FAprometo que aprendré a estiREmmar-te com he d’estimar-DOte.
Que viuré la LA#teva llibertat saREmbent que així ha de DOser,
que et faré REmcostat mentre et faci DOfalta,
i fins i LA#tot potser una mica FAmés.
Que SOLm7si t’ho he de prometre, et prometo,
que t’ho promeDOtré.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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