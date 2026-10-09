Et FAprometo que tot el que DOfaci, ho faré per noREmsaltres, DO que si el que LA#necessites és esforç, m'hi REmdeixaré la DOpell. DOsus4DO Que si no REmentenem què ens LAm7passa, si ens LA#perdem i no sabem què FAfer, pasSOLm7sarem per sobre dels problemes i així n'aprenDOdrem.
Et FAprometo fer-te l'esmorDOzar vuit dies per setREmmana. DO et LA#prometo un petó de bon dia i cent FAde bona nit. DODOsus4DO Que tremoREmlaré com el primer LAm7dia, i quan LA#parli m'entrebancaFAré, però que enSOLm7cara que no se m'entengui, sempre et promeDOtré.
Que vola-volaFArem sobre la DOpor, camina-minaREmrem donant l'esLA#quena a la tempesFAta, i mai DOmés estarem LA#sols, que balla-baFAllarem amb els reLAmcords, i mira-miREmrarem com passa el DOtemps, i seguim LA#sent el que avui som, LA#msent el que volem tu i FAjo.
SOLmFALA# FALA#
Et FAprometo un vint-i-tres d'aDObril on mai t'hi faltin REmroses. DO On la LA#novel·la que tothom deSOLm7mana l'hem escrit tu i DOjo. DOsus4DO Que tothom saREmbrà de la nostra hisLAm7tòria, i sentirem que LA#l’hem escrit per FAells, seSOLm7rem l'enveja dels amants que no s'estimen DObé.
Que vola-volaFArem sobre la DOpor, camina-minaREmrem donant l'esquena a LA#la tempesFAta, i mai DOmés estarem sols, LA# que balla-ballaFArem amb els reDOcords, i mira-miREmrarem com passa el DOtemps, i seguim LA#sent el que avui LA#msom, sent el que volem tu i FAjo.
Que vola-volaFArem sobre la DOpor, camina-minaREmrem donant l'esLA#quena a la temFApesta, i mai DOmés estarem LA#sols, que balla-baFAllarem amb els reDOcords, i mira-miraREmrem com passa el DOtemps, i seguim LA#sent el que avui som, sent el que voLA#mlem.
Et FAprometo que aprendré a estiREmmar-te com he d’estimar-DOte. Que viuré la LA#teva llibertat saREmbent que així ha de DOser, que et faré REmcostat mentre et faci DOfalta, i fins i LA#tot potser una mica FAmés. Que SOLm7si t’ho he de prometre, et prometo, que t’ho promeDOtré.
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