La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Aquí em
RE♭tens, prop del foc, SI♭mperò no em tens tot.
Es
SOL♭crius i guardes cartes
i pos
RE♭tals amb el meu LA♭nom.
To
RE♭tes les tardes,
se
SI♭mgur que hi has pensat.
Aga
SOL♭fa'm d’amagat
i ense
RE♭nya’m les cançons que et LA♭fan somiar. SOL♭Digue’m on és la pri SI♭mmavera
que ens
SI♭m7havíem promès LA♭tots dos. SOL♭Digue’m què fer d’aquesta SI♭mespera
que em
RE♭crema per dins com LA♭el foc.
Un
RE♭record, als carrers,
por
SI♭mta escrit a les parets:
«Algu
SOL♭nes nits ho som tot,
i l’en
RE♭demà ja LA♭no som res.» SOL♭I a les teu SI♭mlades
de
SI♭m7la nostra LA♭ciutat, SOL♭hi ha un foc que cre SI♭mma barris.
O potser
RE♭no. Potser ho he so LA♭miat.
Es
i pos
To
se
Aga
i ense
que ens
que em
Un
por
«Algu
i l’en
de
O potser