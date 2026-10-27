Prop del foc (Acords)

Aquí em tens, prop del foc

Acords Acords
Paunezz

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Aquí em RE♭tens, prop del foc,
SI♭mperò no em tens tot.
EsSOL♭crius i guardes cartes
i posRE♭tals amb el meu LA♭nom.

ToRE♭tes les tardes,
seSI♭mgur que hi has pensat.
AgaSOL♭fa'm d’amagat
i enseRE♭nya’m les cançons que et LA♭fan somiar.

SOL♭Digue’m on és la priSI♭mmavera
que ens SI♭m7havíem promès LA♭tots dos.
SOL♭Digue’m què fer d’aquesta SI♭mespera
que em RE♭crema per dins com LA♭el foc.

Un RE♭record, als carrers,
porSI♭mta escrit a les parets:
«AlguSOL♭nes nits ho som tot,
i l’enRE♭demà ja LA♭no som res.»

SOL♭I a les teuSI♭mlades
de SI♭m7la nostra LA♭ciutat,
SOL♭hi ha un foc que creSI♭mma barris.
O potser RE♭no. Potser ho he soLA♭miat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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