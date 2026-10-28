Propòsits (Acords)

Visc pensant

Acords Acords
Ginestà
ginesta proposits pyrenees andorra
ginesta proposits pyrenees andorra
DOVisc penFAsant
REmque tot és posSOLsible.
DOVull briFAllar
perREmquè em queda increSOLïble.
LAmPotser ja em DOtoca donar el FApas,
deixar enrere SOLles mirades,
DOun mapa per FApensar en el desREm
mentre l'horitSOLzó ens abraça.

Arribo canMImsat a casa,
però que boLAmnic és estimar!
Ara vull aREmnar al meu aire,
vull deixar-me aSOLnar.

Són proFApòsits i m'hi SOLposo i ho faDOré, LAm
m'ho FAproposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer. DO/SOL
Que sé com FAsoc i m'és iSOLgual què em diguin, DOaixí em SOLsento LAmbé.
SOLM'ho proFAposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer.

FA REm DO
FA REm SOL

Vull trobar el LAmtemps per relaDOxar-me
FAi mirar els esSOLtels,
i formar DOpart de la munFAtanya,
REmdel mar i del SOLcel.

Ara faDOré el que jo FAvulgui,
REmviure intensaSOLment!
I DOavui vull somFAriure,
REmsé qui vull SOLser.

Són proFApòsits i m'hi SOLposo i ho faDOré, LAm
m'ho FAproposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer. DO/SOL
Que sé com FAsoc i m'és iSOLgual què em diguin, DOaixí em SOLsento LAmbé.
SOLM'ho proFAposo perquè aSOLvui sé què vull FAfer. LAm
M'ho proREmposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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