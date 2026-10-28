DOVisc penFAsant REmque tot és posSOLsible. DOVull briFAllar perREmquè em queda increSOLïble. LAmPotser ja em DOtoca donar el FApas, deixar enrere SOLles mirades, DOun mapa per FApensar en el desREmtí mentre l'horitSOLzó ens abraça.
Arribo canMImsat a casa, però que boLAmnic és estimar! Ara vull aREmnar al meu aire, vull deixar-me aSOLnar.
Són proFApòsits i m'hi SOLposo i ho faDOré, LAm m'ho FAproposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer. DO/SOL Que sé com FAsoc i m'és iSOLgual què em diguin, DOaixí em SOLsento LAmbé. SOLM'ho proFAposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer.
FAREmDO FAREmSOL
Vull trobar el LAmtemps per relaDOxar-me FAi mirar els esSOLtels, i formar DOpart de la munFAtanya, REmdel mar i del SOLcel.
Ara faDOré el que jo FAvulgui, REmviure intensaSOLment! I DOavui vull somFAriure, REmsé qui vull SOLser.
Són proFApòsits i m'hi SOLposo i ho faDOré, LAm m'ho FAproposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer. DO/SOL Que sé com FAsoc i m'és iSOLgual què em diguin, DOaixí em SOLsento LAmbé. SOLM'ho proFAposo perquè aSOLvui sé què vull FAfer. LAm M'ho proREmposo perquè aSOLvui sé què vull DOfer.