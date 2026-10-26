MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit. LA→SI→LA
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA
SegresMItat, m’has fet FA#mpríncep d’un regLAnat ple d’eSInigmes i seMIcrets que no LAhavies confesSIsat. M’has porMItat per raFA#mcons insospiLAtats que mai SIvaig imaDO#mginar a les LAgolfes d’un casSItell abandonat.
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA
D’amaMIgat senyaFA#mlant-me un vell faLAnal que il·luSImina un camí MIfosc on fa LAtemps vas deciSIdir canviar el teu nom. T’ha cosMItat adFA#mmetre que fa tants LAanys que el desSItí ens ha DO#mportat per un LAconte difeSIrent del que havíem somniat.
I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir un cop més el plaSIer de tornar a miLArar-te. I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir un cop més el plaSIer de tornar a toLAcar-te. I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir un cop més el plaSIer de tornar a beLAsar-te. I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir un cop més el plaSIer de tornar a estiLAmar-te.
MIFA#mLASIMILASILA x2
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA