Protagonista (Acords)

He estat protagonista del teu somni aquesta nit

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit. LA→ SI→ LA

MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA

SegresMItat, m’has fet FA#mpríncep d’un regLAnat ple d’eSInigmes
i seMIcrets que no LAhavies confesSIsat.
M’has porMItat per raFA#mcons insospiLAtats que mai SIvaig
imaDO#mginar a les LAgolfes d’un casSItell abandonat.

MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA

D’amaMIgat senyaFA#mlant-me un vell faLAnal que il·luSImina
un camí MIfosc on fa LAtemps vas deciSIdir canviar el teu nom.
T’ha cosMItat adFA#mmetre que fa tants LAanys que el desSI
ens ha DO#mportat per un LAconte difeSIrent del que havíem somniat.

I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir
un cop més el plaSIer de tornar a miLArar-te.
I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir
un cop més el plaSIer de tornar a toLAcar-te.
I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir
un cop més el plaSIer de tornar a beLAsar-te.
I MIjo (i LAjo, i SIjo) gasLAtaMIria mil vides per LAsentir
un cop més el plaSIer de tornar a estiLAmar-te.

MI FA#m LA SI MI LA SI LA x2

MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA
MIHe FA#mestat protagoLAnista del teu SIsomni aquesta MInit.LA→SI→LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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