MImUn raig de REllum entra en DOl'habitació, el SOLcalor t'ha REtrobat un altre LAmcop.
MImUna eREmoció que s'ha DOfos als peus del llit, un SOLproblema que s'ha REresolt al teu LAmcap.
DOSobren paSIraules SOLquan la REraó està escrita al LAmcor, quan t'has cansat d'aturar el SOLtemps, de malfeRErir-te, inMImventant dolor, desDOconfiant, miSOLrant de costat el REmal que estàs causant.
MImPor de no DOsentir, por d'estar SOLsol, por de REsomiar DOdesSIpert. SI7
MImDescansa el REcap, tornes DOa somiar en ser SOLallò que REsempre has deLAmsitjat.
MImCreure en tu REmateix per DOpoder estimar tota una SOLvida adREmirada en altra LAmgent.
MImCrits, plors, LAmcremen, dolen, DOno digues res més, REque ja fa mal.
MImLa bogeLAmria descontroDOlada deixa una REtaca que marca.
MImProu de LAmlladrar, prou d'esDOcupir embruREtant altres ments,
MImvenjança LAmque inventes quan DOl'odi és en l'aire REque hui respires.
SOLEsperaREràs que torne el DOvent escrivint en l'arena, MImllançaràs una REcançó per reDOgalar el teu alè.
SOLEsperaREràs que torne el DOvent escrivint en l'arena, MImllançaràs una REcançó per reDOgalar el teu alè
LAmamb tot el que no has sabut REdir a MImtemps.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.