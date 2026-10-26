Els ulls delaten LA/SOL#que et fa figa el FA#mcor, que ets al REfons, que no LApots, que algú ha obert la LA/SOL#ferida un altre FA#mcop, MI que el doRElor va caLAlant més fons a poc a MIpoc, que t'han pansit la il·luFA#msió. Però no has de tenir cap REpor, que jo soc aquí, i si ho MIvols...
Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms, puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons, dir unes REquantes bestiMIeses si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno, puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.
Sempre paciLA/SOL#ent a l'ombra del teu FA#mcor, t'he espeRErat sense cap condiLAció. I si avui ens LA/SOL#necessitem tots FA#mdos, MI saps prou REbé que aquí em tens, que no em LAmoc, com sempre soc a MIprop. Si no et queda cap FA#mracó d'esperança, puc ser REjo qui et tregui d'aquí, i si ho MIvols...
Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms, puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons, dir unes REquantes bestiMIeses si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno, puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.
LALA/SOL#FA#mRELA x2
Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms, puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons, dir unes REquantes bestiMIeses si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno, puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.