Puc ser jo (Acords)

Els ulls delaten que et fa figa el cor

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
LA LA/SOL# FA#m MI RE MI LA

Els ulls delaten LA/SOL#que et fa figa el FA#mcor,
que ets al REfons, que no LApots,
que algú ha obert la LA/SOL#ferida un altre FA#mcop, MI
que el doRElor va caLAlant més fons a poc a MIpoc,
que t'han pansit la il·luFA#msió.
Però no has de tenir cap REpor,
que jo soc aquí, i si ho MIvols...

Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms,
puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons,
dir unes REquantes bestiMIeses
si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno,
puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.

Sempre paciLA/SOL#ent a l'ombra del teu FA#mcor,
t'he espeRErat sense cap condiLAció.
I si avui ens LA/SOL#necessitem tots FA#mdos, MI
saps prou REbé que aquí em tens, que no em LAmoc,
com sempre soc a MIprop.
Si no et queda cap FA#mracó d'esperança, puc ser REjo
qui et tregui d'aquí, i si ho MIvols...

Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms,
puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons,
dir unes REquantes bestiMIeses
si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno,
puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.

LA LA/SOL# FA#m RE LA x2

Puc pasREsar la nit en MIvetlla si no LAdorms,
puc proREvar d'espantar MItots els teus malLAsons,
dir unes REquantes bestiMIeses
si amb FA#maixò rius de REnou, i si MIno,
puc canREtar-te a cau d'oMIrella una canLAçó.

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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