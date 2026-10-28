SOL
SOLQue bonic pot ser trobar a faltar!
DOI trobo a faltar tantes coses:
LAmtornar en un taxi per la nit sense saber molt bé
REsus4quin és el camí REque em porta a casa.
SOLQue bonic pot ser tornar a mirar
DOaquells somriures dins la sala,
LAmbuscar-nos entre la maror de gent
i si ens troREsus4bem, que divertit serà! RE
LAmPot ser molt perillós remoure tot aiRExò,
però potser tinc ganes de tornar a estar com llaLAmvors.
No pretenc busDOcar el botó de reset ni esborREsus4rar tot aquest temps,
però us REpenso i per això canto.
SOLVull tornar a sentir-me viva quan ballem juntes al pis,
DOvull tornar a sentir la vida de només mirar-nos,
vull que LAmsapigueu que no he estat bé i que no és cap excusa,
però us esREsus4timo tant, que jo us estimo REtant i no he deixat de fer-ho mai.
SOLQue bonic no veure'ns en un temps
DOi que la vida ens doni voltes!
LAmAquells camins que anaven junts ara no hi van,
però quan es REsus4creuen una estona, sembla REque res ha canviat.
I que boSOLniques sou i que orgullosa estic!
Sé que em DObrilla la mirada quan escolto els vostres hits,
sé que em LAmbrilla la mirada quan veig que tot va bé,
però eREsus4nyoro aquelles tardes al soREfà sense fer res.
LAmPot ser molt perillós remoure tot aiRExò,
però potser tinc ganes de tornar a estar com llaLAmvors.
No pretenc busDOcar el botó de reset ni esborREsus4rar tot aquest temps,
però us REpenso i per això canto.
SOLVull tornar a sentir-me viva quan ballem juntes al pis,
DOvull tornar a sentir la vida de només mirar-nos,
vull que LAmsapigueu que no he estat bé i que no és cap excusa,
però us esREsus4timo tant, que jo us estimo REtant.
SOLVull tornar a sentir-me viva quan ballem juntes al pis,
DOvull tornar a sentir la vida de només mirar-nos,
vull que LAmsapigueu que no he estat bé i que no és cap excusa,
però us esREsus4timo tant, que jo us estimo REtant i no he deixat de fer-ho mai.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.