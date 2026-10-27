Abans de MI♭partir cap a s'aeroport, tu me vares DOmdir que apostéssim fort, que sa disSOLmtància només és una líFAnia FAque fan es avions pel cel. Cent deu MI♭mil dematins, MI♭tot bé, anar fent, i DOmses nits, cada nit, DOmd’estar pendent, SOLmsentint-me com quan mires un mapa, però esFAtà al revés.
Cari, tu estàs fet a MI♭mida, MI♭això no s'oblida. Es teu cos i es DOmmeu DOmsón pura geografia. I ara m’he de SOLmcreure que no mos tornarem a FAveure. Cari, tu estàs fet a MI♭mida, MI♭això no s'oblida. Es teu cos i es DOmmeu DOmsón pura i dura geografia. I ara m’he de SOLmcreure que no mos tornarem a FAveure.
MI♭Com enyor es dies que no fèiem DOmres, com enyor es dies que no sentíem SOLmses amenaces SOLmde fer certes passes que oFAbliguen a partir i no mirar enrere! MI♭I jo ja no me sent d’aquí i tampoc d’una altra DOmbanda. DOmEh! D’una altra banda. I tu SOLmte sents igual, tu te sents igual, vius pensant que tornar enFArere no estaria mal.
Però això ja s’ha MI♭acabat: jo per Barna i tu a s’altre DOmcostat, tots dos a dalt, però desesSOLmperats per un final que no esFAperàvem.
Cari, tu estàs fet a MI♭mida, MI♭això no s'oblida. Es teu cos i es DOmmeu DOmsón pura geografia. I ara m’he de SOLmcreure que no mos tornarem a FAveure. Cari, tu estàs fet a MI♭mida, MI♭això no s'oblida. Es teu cos i es DOmmeu DOmsón pura i dura geografia. I ara m’he de SOLmcreure que no mos tornarem a FAveure. MI♭Eh! Eh! Eh!