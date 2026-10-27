Pura geografia (Acords)

Oh-oh-oh!

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines
maria jaume nostalgia airlines
MI♭Oh-SOLmoh-oh!
Nostàlgia AirFAlines.
FAAh-ah-ah-ah!

MI♭ DOm SOLm FA

Abans de MI♭partir cap a s'aeroport,
tu me vares DOmdir que apostéssim fort,
que sa disSOLmtància només és una líFAnia
FAque fan es avions pel cel.
Cent deu MI♭mil dematins,
MI♭tot bé, anar fent,
i DOmses nits, cada nit,
DOmd’estar pendent,
SOLmsentint-me com quan mires un mapa,
però esFAtà al revés.

Cari, tu estàs fet a MI♭mida,
MI♭això no s'oblida.
Es teu cos i es DOmmeu
DOmsón pura geografia.
I ara m’he de SOLmcreure
que no mos tornarem a FAveure.
Cari, tu estàs fet a MI♭mida,
MI♭això no s'oblida.
Es teu cos i es DOmmeu
DOmsón pura i dura geografia.
I ara m’he de SOLmcreure
que no mos tornarem a FAveure.

MI♭Com enyor es dies que no fèiem DOmres,
com enyor es dies que no sentíem SOLmses amenaces
SOLmde fer certes passes
que oFAbliguen a partir i no mirar enrere!
MI♭I jo ja no me sent d’aquí i tampoc d’una altra DOmbanda.
DOmEh! D’una altra banda.
I tu SOLmte sents igual, tu te sents igual,
vius pensant que tornar enFArere no estaria mal.

Però això ja s’ha MI♭acabat:
jo per Barna i tu a s’altre DOmcostat,
tots dos a dalt, però desesSOLmperats
per un final que no esFAperàvem.

Cari, tu estàs fet a MI♭mida,
MI♭això no s'oblida.
Es teu cos i es DOmmeu
DOmsón pura geografia.
I ara m’he de SOLmcreure
que no mos tornarem a FAveure.
Cari, tu estàs fet a MI♭mida,
MI♭això no s'oblida.
Es teu cos i es DOmmeu
DOmsón pura i dura geografia.
I ara m’he de SOLmcreure
que no mos tornarem a FAveure.
MI♭Eh! Eh! Eh!

DOmAh-ah-ah-ah!
SOLmAh-ah-ah-ah! FAAh-ah-ah-ah!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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