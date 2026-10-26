Pura vida (ft. Sara Roy) (Acords)

Tu ets el tequila i jo soc la til·la

Acords Acords
Buhos
buhos la nit esta que crema
buhos la nit esta que crema
SOLTu ets el tequila i jo soc la til·la.
SOLJuguem com nens quan ningú ens vigila.
LAm7Ets l'abraçada que em dona energia,
SOLets la raó del meu dia a dia,
DOla matinada a la piscina,
SOLl'adrenalina que ens domina,
SOLla vitamina que millor combina,
SOLla medicina que m'entra més fina.

SOLEl temps s'atura si caminem pel mar,
SOLuna cervesa a qualsevol bar.
LAm7Despertem i ens estem mirant,
SOLles dues cares, el yin i el yang.
DOQuan la vida ens arrasa,
SOLjunts tenim una cuirassa.
SOLSi la lluna ens abraça,
SOLno ens importa res del que passa.

Que per SOLfi ja t'he trobat
i és de veriLAm7tat.
Pura DOvida és el que tinc
al teu cosSOLtat.

SOLI viatgem per la carretera
SOLguaita, guaita, Guantanamera.
LAm7I tu ets una professional
SOLen fer-me sentir especial.
DOVull viatjar amb tu per tot el món.
LAm7Vull cridar i que arribi a tothom.
Més SOLdolça que la canya de rom,
SOLem sento bé quan els dos hi som.

FaSOLré una liana fins a un estel
per SOLgronxar-nos en aquest hotel.
A veLAm7gades, quan estic cansat,
se SOLm'oblida al teu costat.
AiDOxò és una cançó d'amor
que SOLno serà un número 1;
SOLés per dir-te que he tingut la sort
de SOLpoder estar amb tu.

Que per SOLfi ja t'he trobat
i és de veriLAm7tat.
Pura DOvida és el que tinc
al teu cosSOLtat.
Que per SOLfi ja t'he trobat
i és de veriLAm7tat.
Pura DOvida és el que tinc
al teu cosSOLtat.

LAm7 DO SOL

Que per SOLfi ja t'he trobat
i és de veriLAm7tat (pura vida és una flama cremant sense parar).
Pura DOvida és el que tinc
al teu cosSOLtat (pura vida és rebre tot el que has pogut donar).

LAm7 DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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