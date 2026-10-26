SOLTu ets el tequila i jo soc la til·la. SOLJuguem com nens quan ningú ens vigila. LAm7Ets l'abraçada que em dona energia, SOLets la raó del meu dia a dia, DOla matinada a la piscina, SOLl'adrenalina que ens domina, SOLla vitamina que millor combina, SOLla medicina que m'entra més fina.
SOLEl temps s'atura si caminem pel mar, SOLuna cervesa a qualsevol bar. LAm7Despertem i ens estem mirant, SOLles dues cares, el yin i el yang. DOQuan la vida ens arrasa, SOLjunts tenim una cuirassa. SOLSi la lluna ens abraça, SOLno ens importa res del que passa.
Que per SOLfi ja t'he trobat i és de veriLAm7tat. Pura DOvida és el que tinc al teu cosSOLtat.
SOLI viatgem per la carretera SOLguaita, guaita, Guantanamera. LAm7I tu ets una professional SOLen fer-me sentir especial. DOVull viatjar amb tu per tot el món. LAm7Vull cridar i que arribi a tothom. Més SOLdolça que la canya de rom, SOLem sento bé quan els dos hi som.
FaSOLré una liana fins a un estel per SOLgronxar-nos en aquest hotel. A veLAm7gades, quan estic cansat, se SOLm'oblida al teu costat. AiDOxò és una cançó d'amor que SOLno serà un número 1; SOLés per dir-te que he tingut la sort de SOLpoder estar amb tu.
Que per SOLfi ja t'he trobat i és de veriLAm7tat. Pura DOvida és el que tinc al teu cosSOLtat. Que per SOLfi ja t'he trobat i és de veriLAm7tat. Pura DOvida és el que tinc al teu cosSOLtat.
LAm7DOSOL
Que per SOLfi ja t'he trobat i és de veriLAm7tat (pura vida és una flama cremant sense parar). Pura DOvida és el que tinc al teu cosSOLtat (pura vida és rebre tot el que has pogut donar).