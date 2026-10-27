Purgatori (Acords)

Cauen les fulles una a una

Acords Acords
Mazoni
mazoni cancons robades
mazoni cancons robades

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SImCauen les fulles una a LAuna,
gronxades pel SOLvent, baixant pel torRErent.
Camino tot FA#7sol
i, en el siSImlenci,
escolto una MImveu
dintre SOLmeu que creia obliSImdada. DO#m/SI SIm DO#m/SI

SImEm diu que torni cap a LAcasa,
que pinti paSOLrets, que estripi els REllibres,
que llenci la FA#7roba,
que cremi SImmobles,
que truqui els aMImmics
per celeSOLbrar que no tinc SImres. DO#m/SI SIm DO#m/SI

SImJa ningú pot amenaLAçar-me
de treure'm SOLres, de dir-me qui REsoc,
de dir què haig de FA#7fer,
de goverSImnar-me.
Soc jo qui faMImrà,
soc jo qui diSOLrà.

M'haSImvia de guanyar abans de guaLAnyar-te,
i ara que no tinc SOLres per ofeRErir-te,
puc FA#7dir-te que t'esSImtimo
sense cap MImpor,
sense cap SOLpor.

SImNa na na na na na na LAna na…
Na na na na SOLna…
Na na na na REna…
Na na na na FA#7na…
Na na na SImna na…
Na na na na MImna…
Na na na na SOLna… SIm DO#m/SI
SImNa na na na na na na LAna na…
Na na na na SOLna…
Na na na na REna…
Na na na na FA#7na…
Na na na SImna na…
Na na na na MImna…
Na na na na SOLna. SIm DO#m/SI SIm DO#m/SI SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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