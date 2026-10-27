La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SImCauen les fulles una a LAuna, gronxades pel SOLvent, baixant pel torRErent. Camino tot FA#7sol i, en el siSImlenci, escolto una MImveu dintre SOLmeu que creia obliSImdada. DO#m/SISImDO#m/SI
SImEm diu que torni cap a LAcasa, que pinti paSOLrets, que estripi els REllibres, que llenci la FA#7roba, que cremi SImmobles, que truqui els aMImmics per celeSOLbrar que no tinc SImres. DO#m/SISImDO#m/SI
SImJa ningú pot amenaLAçar-me de treure'm SOLres, de dir-me qui REsoc, de dir què haig de FA#7fer, de goverSImnar-me. Soc jo qui faMImrà, soc jo qui diSOLrà.
M'haSImvia de guanyar abans de guaLAnyar-te, i ara que no tinc SOLres per ofeRErir-te, puc FA#7dir-te que t'esSImtimo sense cap MImpor, sense cap SOLpor.
SImNa na na na na na na LAna na… Na na na na SOLna… Na na na na REna… Na na na na FA#7na… Na na na SImna na… Na na na na MImna… Na na na na SOLna… SImDO#m/SI SImNa na na na na na na LAna na… Na na na na SOLna… Na na na na REna… Na na na na FA#7na… Na na na SImna na… Na na na na MImna… Na na na na SOLna. SImDO#m/SISImDO#m/SISIm