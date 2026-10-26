Puta (Acords)

Vull que em toquis fins al moll de l’os

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex viva
sanjosex viva
REm7 LA7sus4 SOL#7sus4 SOL7sus4 FA7 SOL7

REm7Vull que em toquis fins al moll de l’os.
LA7sus4No vull que miris al cel si estic enganxat.
SOL#7sus4Vull que gemeguis, que també ho vols;
SOL7sus4l’altre dia em vas dir que t’agradava molt.
FA7Acosta’t al meu cos, brut és molt SOL7millor;
REm7vull que em diguis: “Mascle, ets el millor.”

LA7sus4No vull veure un mort al davant.
SOL#7sus4Vull que et moguis a un ritme constant.
SOL7sus4Només cal seguir el meu compàs;
FA7és un dos per quatre, tu ja ho SOL7saps.
REm7Anant i venint, enrere, endavant,
LA7sus4no cal pas parar fins al final.

SOL7Digue’m bruta, FA7bruta.
SOL7Digue’m truja, FA7truja.
SOL7Digue’m puta, puFA7ta.

REm7 LA7sus4 SOL#7sus4 SOL7sus4 FA7 SOL7

REDigue’m bruta, bruLAta.
SOLDigue’m truja, truLAja.
REDigue’m puta, puta. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi