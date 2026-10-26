REm7Vull que em toquis fins al moll de l’os. LA7sus4No vull que miris al cel si estic enganxat. SOL#7sus4Vull que gemeguis, que també ho vols; SOL7sus4l’altre dia em vas dir que t’agradava molt. FA7Acosta’t al meu cos, brut és molt SOL7millor; REm7vull que em diguis: “Mascle, ets el millor.”
LA7sus4No vull veure un mort al davant. SOL#7sus4Vull que et moguis a un ritme constant. SOL7sus4Només cal seguir el meu compàs; FA7és un dos per quatre, tu ja ho SOL7saps. REm7Anant i venint, enrere, endavant, LA7sus4no cal pas parar fins al final.