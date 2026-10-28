REmPutrefactes, SOLmvos he percebut putrefactes LAa pesar del maquillatge. REmPutrefactes, SOLmheu establert una arrítmia constant LAentre desitjos REmi realitat SOLmno percebuda per LAmolts de nosaltres.
REmPutrefactes, SOLmmentre vosaltres anuncieu un cop més LAles meravelles d'aREmquesta quimera SOLmno percebuLAda per molts de nosaltres.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAon abans tot era horta.
REmSOLmLAREm SOLmSI♭REmSI♭LA
REmPutrefactes REmde comissió en comissió, SOLmputrefactes LAa pesar del maquillatge, REmputrefactes, SOLmdes de sempre vau tindre molt clar LAque ningú s'ha fet REmric treballant, SOLmi heu LAengreixat de plusvàlua en plusvàlua.
REmPutrefactes, SOLmun paisatge de verd uniforme LAdel color del vostre REmuniforme, SOLmi heu LAengreixat de plusvàlua en plusvàlua.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAon abans tot era horta.
REmI ara ja fa temps que va la cosa, REmels daus rodaren SOLmsempre al sis per a vosaltres, LAi ja ens soREmbra. REmPerò tranquils, que el tapet poc a poc SOLmja vegem LAque es ressigna, REmi és que segur que no tot són asos REma les vostres cartes, SOLmcom segur tampoc tants sisos LAdins les vostres sarpes.
REmSOLmLA
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAun anunci on abans tot era horta. REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás, LAon abans tot era horta.