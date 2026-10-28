Putrefactes (Acords)

vos he percebut putrefactes

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda garrotades
la gossa sorda garrotades
REm SOLm LA REm
SOLm SI♭ REm SI♭ LA

REmPutrefactes,
SOLmvos he percebut putrefactes
LAa pesar del maquillatge.
REmPutrefactes,
SOLmheu establert una arrítmia constant
LAentre desitjos REmi realitat
SOLmno percebuda per LAmolts de nosaltres.

REmPutrefactes,
SOLmmentre vosaltres anuncieu un cop més
LAles meravelles d'aREmquesta quimera
SOLmno percebuLAda per molts de nosaltres.

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAon abans tot era horta.

REm SOLm LA REm
SOLm SI♭ REm SI♭ LA

REmPutrefactes
REmde comissió en comissió,
SOLmputrefactes
LAa pesar del maquillatge,
REmputrefactes,
SOLmdes de sempre vau tindre molt clar
LAque ningú s'ha fet REmric treballant,
SOLmi heu LAengreixat de plusvàlua en plusvàlua.

REmPutrefactes,
SOLmun paisatge de verd uniforme
LAdel color del vostre REmuniforme,
SOLmi heu LAengreixat de plusvàlua en plusvàlua.

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAon abans tot era horta.

REmI ara ja fa temps que va la cosa,
REmels daus rodaren
SOLmsempre al sis per a vosaltres,
LAi ja ens soREmbra.
REmPerò tranquils, que el tapet poc a poc
SOLmja vegem LAque es ressigna,
REmi és que segur que no tot són asos
REma les vostres cartes,
SOLmcom segur tampoc tants sisos
LAdins les vostres sarpes.

REm SOLm LA

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.

REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAun anunci on abans tot era horta.
REmVenga a vivir por encima de los SOLmdemás,
LAon abans tot era horta.

REm SOLm LA REm
PuSOLmtrefacSI♭tes! REm SI♭ LA
REmESOLmveryoSI♭ne! REm SI♭ LA
REmOSOLmlé! SI♭ REm SI♭ LA
REmASOLmdiSI♭ós! REm SI♭ LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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