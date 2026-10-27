Oh! Benvin
FAguts, passeu, pas SI♭seu, de les tris FAtors en farem SOLmfum,
que casa
REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'al SI♭gú.
Fa una
FAnit clara i tran SI♭quil·la, hi ha la FAlluna que fa SI♭llum,
els convi
SOLmdats van arri REbant i van om MI♭plint tota la SI♭casa FAde colors i de per SI♭fums.
Heus a
FAquí a Blanca SI♭neus, en Pul FAgarcito, els tres por SI♭quets,
el
SOLmgos Snoopy i el REseu secretari E MI♭mili, i en Sim SI♭bad, FAl'Ali-baba i en Gulli SI♭ver.
Oh! Benvin
FAguts, passeu, pas SI♭seu, de les tris FAtors en farem SOLmfum,
que casa
REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'al SI♭gú.
Hola, Jai
FAmito, i doña Ur SI♭raca, i en Car FApanta, i Barba-a SI♭zul,
i Frankens
SOLmtein, i l'home- REllop, i el comte MI♭Dràcula, i Tar SI♭zan, FAla mona Chita i Peter SI♭Pan.
La se
FAnyoreta Mari SI♭eta, Morta FAdelo i File SI♭mó,
els Reis d'O
SOLmrient, Bola REde Drac, Finn i Ja MI♭ke, i Caputxe SI♭ta, FAla Pepa maca, Goranda i en Bat SI♭man.
Oh! Benvin
FAguts, passeu, pas SI♭seu, de les tris FAtors en farem SOLmfum,
que casa
REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'al SI♭gú. SOLm RE SOLm RE SOLm RE MI♭ SI♭ FA SI♭
Bona
FAnit, senyor King SI♭Kong, Po FApeye, senyor Aste SI♭rix,
Do
SOLmraemon, i Ma REfalda, l'home del MI♭sac, i en Patu SI♭fet, FAsenyor Charlot, senyor Obe SI♭lix.
Maca
FAco, Mama-ua SI♭li, FAagafadets del bra SI♭cet,
Pi
SOLmnotxo que ven REglobus, Ma MI♭coc i l’Uli SI♭ses, FATom i Jerry en pati SI♭net.
Oh! Benvin
FAguts, passeu, pas SI♭seu, ara ja FAno falta SOLmningú,
o potser
REsí, ja me n'a DO7dono que tan FAsols hi faltes SI♭tu,
també pots ve
FAnir tu si SI♭vols, t'espe FArem, hi ha lloc per SOLmtots.
El temps no
REcompta, ni l'es DO7pai, qualsevol FAnit pot sortir el SI♭sol.
que casa
Fa una
els convi
Heus a
el
Oh! Benvin
que casa
Hola, Jai
i Frankens
La se
els Reis d'O
Oh! Benvin
que casa
Bona
Do
Maca
Pi
Oh! Benvin
o potser
també pots ve
El temps no