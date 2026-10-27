Qualsevol nit pot sortir el sol (Acords)

Oh! Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum

Acords Acords
Macaco
Oh! BenvinFAguts, passeu, pasSI♭seu, de les trisFAtors en farem SOLmfum,
que casa REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'alSI♭gú.

Fa una FAnit clara i tranSI♭quil·la, hi ha la FAlluna que fa SI♭llum,
els conviSOLmdats van arriREbant i van omMI♭plint tota la SI♭casa
FAde colors i de perSI♭fums.

Heus aFAquí a BlancaSI♭neus, en PulFAgarcito, els tres porSI♭quets,
el SOLmgos Snoopy i el REseu secretari EMI♭mili, i en SimSI♭bad,
FAl'Ali-baba i en GulliSI♭ver.

Oh! BenvinFAguts, passeu, pasSI♭seu, de les trisFAtors en farem SOLmfum,
que casa REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'alSI♭gú.

Hola, JaiFAmito, i doña UrSI♭raca, i en CarFApanta, i Barba-aSI♭zul,
i FrankensSOLmtein, i l'home-REllop, i el comte MI♭Dràcula, i TarSI♭zan,
FAla mona Chita i Peter SI♭Pan.

La seFAnyoreta MariSI♭eta, MortaFAdelo i FileSI♭mó,
els Reis d'OSOLmrient, Bola REde Drac, Finn i JaMI♭ke, i CaputxeSI♭ta,
FAla Pepa maca, Goranda i en BatSI♭man.

Oh! BenvinFAguts, passeu, pasSI♭seu, de les trisFAtors en farem SOLmfum,
que casa REmeva és casa DO7vostra si que hi FAha cases d'alSI♭gú.

SOLm RE SOLm RE SOLm RE MI♭ SI♭ FA SI♭

Bona FAnit, senyor King SI♭Kong, PoFApeye, senyor AsteSI♭rix,
DoSOLmraemon, i MaREfalda, l'home del MI♭sac, i en PatuSI♭fet,
FAsenyor Charlot, senyor ObeSI♭lix.

MacaFAco, Mama-uaSI♭li, FAagafadets del braSI♭cet,
PiSOLmnotxo que ven REglobus, MaMI♭coc i l’UliSI♭ses,
FATom i Jerry en patiSI♭net.

Oh! BenvinFAguts, passeu, pasSI♭seu, ara ja FAno falta SOLmningú,
o potser REsí, ja me n'aDO7dono que tan FAsols hi faltes SI♭tu,
també pots veFAnir tu si SI♭vols, t'espeFArem, hi ha lloc per SOLmtots.
El temps no REcompta, ni l'esDO7pai, qualsevol FAnit pot sortir el SI♭sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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