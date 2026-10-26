Tenim un SOLmón petit que REno apareix als maDOpes, un tren a SOLl'infinit i un REvol sense torDOnada. Si vols veREnir-hi amb mi, no DOportis equiSOLpatge. REJa saps com DOés aquest caSOLmí.
DOTenim un SOLtros de cel i un REdia que coDOmença, un petit SOLcau secret amb REles portes oDObertes. No toleRErem la llei tal DOcom està estaSOLblerta REi a les nostres DOmans no hi ha res per SOLsempre.
DOI alguna nit quan calla la ciuSOLtat, sortim voRElant per sobre les teuMImlades. DOAmb un desig, agafa'm fort i no miris aSOLvall. Sigues el REvent. PorDOtem a dins, enSOLcara, els DOsomnis d'aquells SOLnens que busDOcaven els piSOLrates pels esREtels.
DOSOLREDO x2
Ningú ens ha SOLdit que el temps no REdeixa cap feDOrida, però pels caSOLmins tranquils hi ha REpoca poeDOsia. Petit trosREset de cel, en aDOquesta terra SOLtrista, REtu ets la meva trisDOtesa prefeSOLrida.
DOI alguna nit quan calla la ciuSOLtat, sortim voRElant per sobre les teuMImlades. DOAmb un desig, agafa'm fort i no miris aSOLvall. Sigues el REvent. PorDOtem a dins, enSOLcara, els DOsomnis d'aquells SOLnens que busDOcaven els piSOLrates pels esREtels.