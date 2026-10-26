Quan calla la ciutat (Acords)

Tenim un món petit

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
DO SOL RE DO

Tenim un SOLmón petit
que REno apareix als maDOpes,
un tren a SOLl'infinit
i un REvol sense torDOnada.
Si vols veREnir-hi amb mi,
no DOportis equiSOLpatge.
REJa saps com DOés aquest caSOLmí.

DOTenim un SOLtros de cel
i un REdia que coDOmença,
un petit SOLcau secret
amb REles portes oDObertes.
No toleRErem la llei
tal DOcom està estaSOLblerta
REi a les nostres DOmans
no hi ha res per SOLsempre.

DOI alguna nit quan calla la ciuSOLtat,
sortim voRElant per sobre les teuMImlades.
DOAmb un desig, agafa'm fort i no miris aSOLvall.
Sigues el REvent.
PorDOtem a dins, enSOLcara,
els DOsomnis d'aquells SOLnens
que busDOcaven els piSOLrates pels esREtels.

DO SOL RE DO x2

Ningú ens ha SOLdit que el temps
no REdeixa cap feDOrida,
però pels caSOLmins tranquils
hi ha REpoca poeDOsia.
Petit trosREset de cel,
en aDOquesta terra SOLtrista,
REtu ets la meva trisDOtesa prefeSOLrida.

DOI alguna nit quan calla la ciuSOLtat,
sortim voRElant per sobre les teuMImlades.
DOAmb un desig, agafa'm fort i no miris aSOLvall.
Sigues el REvent.
PorDOtem a dins, enSOLcara,
els DOsomnis d'aquells SOLnens
que busDOcaven els piSOLrates pels esREtels.

DO SOL RE DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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