Intro:
MIm DO SOL RE MImQuan caminàvem per la desobe DOdiència,
quan tu i jo teníem somnis re
SOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'e
REssència
a la meua terra hi ha una pluja d'es
MImtels.
Quan caminàvem pels carrers de Va
MImlència.
Quan tu i jo teníem somnis re
SIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.
Per ca
MImmins d'horta sembrada avancem.
Enyorem un
REtemps que no s'ha viscut encara,
un passat de
LAmlluita accelerada
assaig d'una esperança que ca
MImmina fermament
i transforma aquest present.
MImEl Cabanyal que resisteix,
hui no tinc cap
REdubte, hui t'estime encara més.
Hui vull fer l'a
LAmmor de matinada.
Hui voldria ser un gran deix
MImeble d'Estellés.
Veig murals a les parets.
MImSaps que no vull glòria ni riqueses.
No vull
REcartes de promeses enfonsades en el mar. LAmQue no vull palaus ni vull princeses.
No vull
MImplors, ni vull tristeses, comencem a caminar. MImQuan caminàvem per la desobe DOdiència,
quan tu i jo teníem somnis re
SOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'e
REssència
a la meua terra hi ha una pluja d'es
MImtels.
Quan caminàvem pels carrers de Va
MImlència.
Quan tu i jo teníem somnis re
SIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resis
REtència.
Fins un nou combat.
MImQuan l'Albufera ens sostenia,
una vela lla
REtina navegava contra el vent.
Amb la me
LAmmòria empresonada
els punys i les corbelles sobre se
MImndes de paper,
creix la flor del taronger.
MImDavant les torres de Serrans.
El nostre amor ser
REà la clau que obri tots els panys.
Dels por
LAmtals d'una València
on sona la freqüència del cor de
MImBenimaclet
amb Tereses i Bassets.
MImSaps que no vull glòria ni riqueses.
No vull
REcartes de promeses enfonsades en el mar. LAmQue no vull palaus ni vull princeses.
No vull
MImplors, ni vull tristeses, comencem a caminar. MImQuan caminàvem per la desobe DOdiència,
quan tu i jo teníem somnis re
SOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'e
REssència
a la meua terra hi ha una pluja d'es
MImtels.
Quan caminàvem pels carrers de Va
MImlència.
Quan tu i jo teníem somnis re
SIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resis
REtència.
Fins un nou combat.
MIm DO SOL RE x2 DOÉs difícil obli MImdar les façanes d'aquell SOLtemps
i els amants que s'esti
REmaven quan la por era el se SOLgell.
I el futur d'aquells in
MImfants que miraven als es SOLtels
Il·lusions d'un gran pre
SIsent. MImTu i jo som rebels del temps i la distància, DOalumnes de l'amor, amants de la insolència,
po
SOLetes d'esta nit, pintors del nostre llit.
Les
REcoses imposibles d'explicar d'aquesta ciència. MImTu i jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia, DOd'amors impossibles, som la paradoxa. SOLSom pretèrits imperfets de la nostra història. RESom aquell record inoblidable en la memòria. MImQuan caminàvem per la desobe DOdiència,
quan tu i jo teníem somnis re
SOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'e
REssència
a la meua terra hi ha una pluja d'es
MImtels.
Quan caminàvem pels carrers de Va
MImlència.
Quan tu i jo teníem somnis re
SIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resis
REtència.
Fins un nou combat.
MImQuan caminàvem per la desobe DOdiència,
quan tu i jo teníem somnis re
SOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'e
REssència
a la meua terra hi ha una pluja d'es
MImtels.
Quan caminàvem pels carrers de Va
MImlència.
Quan tu i jo teníem somnis re
SIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.
quan tu i jo teníem somnis re
Quan sobreviure forma part de l'e
a la meua terra hi ha una pluja d'es
Quan caminàvem pels carrers de Va
Quan tu i jo teníem somnis re
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.
Per ca
Enyorem un
un passat de
assaig d'una esperança que ca
i transforma aquest present.
hui no tinc cap
Hui vull fer l'a
Hui voldria ser un gran deix
Veig murals a les parets.
No vull
No vull
quan tu i jo teníem somnis re
Quan sobreviure forma part de l'e
a la meua terra hi ha una pluja d'es
Quan caminàvem pels carrers de Va
Quan tu i jo teníem somnis re
i amb poemes d'amor bastíem la resis
Fins un nou combat.
una vela lla
Amb la me
els punys i les corbelles sobre se
creix la flor del taronger.
El nostre amor ser
Dels por
on sona la freqüència del cor de
amb Tereses i Bassets.
No vull
No vull
quan tu i jo teníem somnis re
Quan sobreviure forma part de l'e
a la meua terra hi ha una pluja d'es
Quan caminàvem pels carrers de Va
Quan tu i jo teníem somnis re
i amb poemes d'amor bastíem la resis
Fins un nou combat.
i els amants que s'esti
I el futur d'aquells in
Il·lusions d'un gran pre
po
Les
quan tu i jo teníem somnis re
Quan sobreviure forma part de l'e
a la meua terra hi ha una pluja d'es
Quan caminàvem pels carrers de Va
Quan tu i jo teníem somnis re
i amb poemes d'amor bastíem la resis
Fins un nou combat.
quan tu i jo teníem somnis re
Quan sobreviure forma part de l'e
a la meua terra hi ha una pluja d'es
Quan caminàvem pels carrers de Va
Quan tu i jo teníem somnis re
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.