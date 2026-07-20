Quan caminàvem (Acords)

Fins un nou combat

Acords Acords
Aspencat
Intro:

MIm DO SOL RE

MImQuan caminàvem per la desobeDOdiència,
quan tu i jo teníem somnis reSOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'eREssència
a la meua terra hi ha una pluja d'esMImtels.
Quan caminàvem pels carrers de VaMImlència.
Quan tu i jo teníem somnis reSIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.

Per caMImmins d'horta sembrada avancem.
Enyorem un REtemps que no s'ha viscut encara,
un passat de LAmlluita accelerada
assaig d'una esperança que caMImmina fermament
i transforma aquest present.
MImEl Cabanyal que resisteix,
hui no tinc cap REdubte, hui t'estime encara més.
Hui vull fer l'aLAmmor de matinada.
Hui voldria ser un gran deixMImeble d'Estellés.
Veig murals a les parets.

MImSaps que no vull glòria ni riqueses.
No vull REcartes de promeses enfonsades en el mar.
LAmQue no vull palaus ni vull princeses.
No vull MImplors, ni vull tristeses, comencem a caminar.

MImQuan caminàvem per la desobeDOdiència,
quan tu i jo teníem somnis reSOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'eREssència
a la meua terra hi ha una pluja d'esMImtels.
Quan caminàvem pels carrers de VaMImlència.
Quan tu i jo teníem somnis reSIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resisREtència.
Fins un nou combat.

MImQuan l'Albufera ens sostenia,
una vela llaREtina navegava contra el vent.
Amb la meLAmmòria empresonada
els punys i les corbelles sobre seMImndes de paper,
creix la flor del taronger.
MImDavant les torres de Serrans.
El nostre amor serREà la clau que obri tots els panys.
Dels porLAmtals d'una València
on sona la freqüència del cor de MImBenimaclet
amb Tereses i Bassets.

MImSaps que no vull glòria ni riqueses.
No vull REcartes de promeses enfonsades en el mar.
LAmQue no vull palaus ni vull princeses.
No vull MImplors, ni vull tristeses, comencem a caminar.

MImQuan caminàvem per la desobeDOdiència,
quan tu i jo teníem somnis reSOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'eREssència
a la meua terra hi ha una pluja d'esMImtels.
Quan caminàvem pels carrers de VaMImlència.
Quan tu i jo teníem somnis reSIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resisREtència.
Fins un nou combat.

MIm DO SOL RE x2


DOÉs difícil obliMImdar les façanes d'aquell SOLtemps
i els amants que s'estiREmaven quan la por era el seSOLgell.
I el futur d'aquells inMImfants que miraven als esSOLtels
Il·lusions d'un gran preSIsent.

MImTu i jo som rebels del temps i la distància,
DOalumnes de l'amor, amants de la insolència,
poSOLetes d'esta nit, pintors del nostre llit.
Les REcoses imposibles d'explicar d'aquesta ciència.
MImTu i jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia,
DOd'amors impossibles, som la paradoxa.
SOLSom pretèrits imperfets de la nostra història.
RESom aquell record inoblidable en la memòria.

MImQuan caminàvem per la desobeDOdiència,
quan tu i jo teníem somnis reSOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'eREssència
a la meua terra hi ha una pluja d'esMImtels.
Quan caminàvem pels carrers de VaMImlència.
Quan tu i jo teníem somnis reSIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resisREtència.
Fins un nou combat.

MImQuan caminàvem per la desobeDOdiència,
quan tu i jo teníem somnis reSOLbels.
Quan sobreviure forma part de l'eREssència
a la meua terra hi ha una pluja d'esMImtels.
Quan caminàvem pels carrers de VaMImlència.
Quan tu i jo teníem somnis reSIbels
i amb poemes d'amor bastíem la resistència.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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