Quan cau el sol (Acords)

Cau el sol, s'obre una escletxa a l'horitzó

Acords Acords
Gossos
gossos batecs
gossos batecs
DOCau el sol, s'obre una escletxa a l'horitzó,
milers de núvols es dissolen pel SOLmcamí;
ja se'n LA#van, molt lluny de DOmi.

DOLes gotes d'aigua taquen totes les parets,
la terra humida abraça tot allò que SOLmés sec;
ara tot LA#respira, és la presència de la DOvida.

DOEn el silenci puc sentir els meus batecs,
profunda calma, connexió amb l'uSOLmnivers.
S'obre de LA#seguida, la connexió aDOdormida.

SOLmSi tanco els RE#ulls,
sento un proLA#fund sentiment de FApau,
SOLmsento l'aRE#mor i l'aixoLA#pluc,
dels qui FAja no són aquí,
dels que DOfan un nou camí.

DOAporta l'aire de claror els meus pensaments,
espurnes vives que transformen SOLmel present,
imLA#mensa obertura, aquí tot DOs'atura.

DOPolsim de vida que articula aquest moment,
belles imatges, geometria SOLmen moviment,
està definiLA#da, és la flor de la DOvida.

SOLmSi tanco els RE#ulls,
sento un proLA#fund sentiment de FApau,
SOLmpalpo l'aRE#mor i l'aixoLA#pluc,
dels que ja no FAsón aquí,
i que ara fan un nou DOcamí
en la RE#llum
que imLA#pregna la meva FApell
de DOdolçor, de caRE#lor,
que imLA#pulsa que es mogui FAtot
enDOdavant...

(Acaba repetint la primera estrofa.)

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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