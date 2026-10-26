REVam voler arribar allà on surt el sol.
Mai havíem sentit tant nostre el SOLtemps
com l'estiu que vam emprendre el REvol
com oLAcells. LAsus2 LA
REUn desig per cada estel fugaç.
Un paisatge nou a l'hoSOLritzó.
Despertar davant de tots els REmars
d'aquest LAmón. LAsus2 LA
Si has senSOLtit, quan cau el REsol,
aqueFA#mlla enyorança esSImtranya,
si el teu SOLcor batega REtrist,
emprèn el LAvol. No t'ho pensis més i salta.
SOL RE SOL RE
SIm RE SOL RE
RETantes vides que no hem agafat,
tants adéus amb el sol del SOLmatí,
tants cops reparant el cor trenREcat
que viatja amb LAmi. LAsus2 LA
Si has senSOLtit, quan cau el REsol,
aqueFA#mlla enyorança esSImtranya,
si el teu SOLcor batega REtrist,
emprèn el LAvol. No t'ho pensis més i salta.
SOL RE SOL RE
SIm RE SOL RE
LAAls teus ulls, profunds i SOLfoscos,
m'hi he perdut en matiREnades
tot buscant el meu caLAmí.
I a la solitud dels SOLboscos
hi he trobat la pau calREmada
que mai no trobava aLAquí.
BuscaSOLrem un lloc tranquil per fer-hi REnit
i tocaLArem tot l'univers a dalt dels SImcims.
Més enllà de l'horitSOLzó,
posarem a prova el REcor
per tornar a desfer el LAcaLAsus4mí. LA
SOL RE SOL RE
SIm RE SOL RE x2
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