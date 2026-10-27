Entre les
de cases ven
escoltem com
les bales per
Seguim ama
sota les fi
retrats de famí
parets metra
Hi ha un nadó que
sa mare l’a
buscant noves
per córrer a les
La nostra ciu
ha quedat devas
però seguim llui
Entre
de grans serra
encenem fo
sota les es
Ens han res
les nostres guerri
armades de
bales i espe
N’hi ha una que em
patint en si
per la gent que es
i ha quedat en
És la incerte
que ens mata per
però seguim llui
I quan cau el
de les nostres ba
vencem la fos
amb les antigues
Som la torxa ence
dels nostres an
herència i memòri
de la resistèn
I sobre les cen
de tantes der
seguirem alçant-
una, dos, mil
La nostra victòri
seran els som
que han de ve
Entre les
del front de Ko
resistim el
amb armes lleu
Sota un mur
hem quedat atra
quatre milici
a les barri
però els nostres
en senyal de victò
combatem la
sense esperar la
Només ens que
unes poques
però seguim llui
Entre la rà
de barris en
un taüt de
carregat als
cares esgo
de tanta barbà
caminen ca
però mai derro
Unes àvies
visca la guer
Volen les ban
i els pètals a
És el do
que conviu amb no
però seguim llui
I quan cau el
de les nostres ba
vencem la fos
amb les antigues
Som la torxa ence
dels nostres an
herència i memòri
de la resistèn
I sobre les cen
de tantes der
seguirem alçant-
una, dos, mil
La nostra victòri
seran els som
que han de ve
que han de