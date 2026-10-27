Quan cau el sol (Acords)

Entre les runes

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
MIm SOL RE→ SI MIm
SOL RE LAm MIm
SOL RE→ SI

Entre les MImrunes
de cases venMImçudes,
escoltem com RExiulen
les bales perMImdudes.
Seguim amaMImgades
sota les fiMImnestres,
retrats de famíMImlies,
parets metraMImllades.
Hi ha un nadó que SOLplora,
sa mare l’aREbraça
buscant noves LAmforces
per córrer a les MImfosques.
La nostra ciuSOLtat
ha quedat devasMImtada,
però seguim lluiSItant.

Entre MImles neus
de grans serraMImlades,
encenem foREgueres
sota les esMImtrelles.
Ens han resMImcatat
les nostres guerriMImlleres,
armades de MImvida,
bales i espeMImrances.
N’hi ha una que em SOLmira
patint en siRElenci
per la gent que esLAmtima
i ha quedat enMImrere.
És la incerteSOLsa
que ens mata per MImdintre,
però seguim lluiSItant.

I quan cau el SOLsol
de les nostres baREtalles,
vencem la fosSIcor
amb les antigues MImdanses.
Som la torxa enceSOLsa
dels nostres anREcestres,
herència i memòriSIa
de la resistènMImcia.
I sobre les cenSOLdres
de tantes derRErotes,
seguirem alçant-SInos
una, dos, mil MImvoltes.
La nostra victòriSOLa
seran els somREriures
que han de veSInir.

MIm SOL RE→ SI MIm
SOL RE LAm MIm
SOL RE→ SI

Entre les MImflames
del front de KoREbane,
resistim el REsetge
amb armes lleuMImgeres.
Sota un mur REde foc,
hem quedat atraMImpades
quatre miliciREanes
a les barriMImcades,
però els nostres SOLdits
en senyal de victòMImria
combatem la LAmmort
sense esperar la MImglòria.
Només ens queLAmden
unes poques MImbales,
però seguim lluiSItant.

Entre la ràMImbia
de barris en MImrunes,
un taüt de REfusta
carregat als MImmuscles,
cares esgoMImtades
de tanta barbàMImrie
caminen caMImllades
però mai derroMImtades.
Unes àvies SOLcriden:
visca la guerRErilla!
Volen les banLAmderes
i els pètals a MIml’aire.
És el doSOLlor
que conviu amb noMImsaltres,
però seguim lluiSItant.

I quan cau el SOLsol
de les nostres baREtalles,
vencem la fosSIcor
amb les antigues MImdanses.
Som la torxa enceSOLsa
dels nostres anREcestres,
herència i memòriSIa
de la resistènMImcia.
I sobre les cenSOLdres
de tantes derRErotes,
seguirem alçant-SInos
una, dos, mil MImvoltes.
La nostra victòriSOLa
seran els somREriures
que han de veSInir,
que han de MImvenir.

SOL RE→ SI MIm
SOL RE LAm MIm
MIm SOL RE→ SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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